ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח אחר הצהריים (שישי) ארוכות עם הוריהם של החטופים גיא גלבוע דלאל ואלון אהל, במטרה לחזק ולעודד אותם בעקבות סרטון תעמולה קשה שפרסם חמאס ברשתות.

מלשכתו נמסר כי במהלך השיחה חזר ראש הממשלה על עמדתה הברורה של ישראל לפיה המלחמה בעזה תסתיים רק כאשר יושגו חמש הדרישות המרכזיות:

שחרור כל החטופים - חיים וחללים כאחד.

פירוק ארגון חמאס מנשקו.

פירוז מלא של רצועת עזה.

שמירה על שליטה ביטחונית ישראלית ברצועה.

הקמת ממשל אזרחי חלופי שלא יהווה איום על מדינת ישראל.

נתניהו הבהיר כי ישראל לא תירתע מניסיונות ההשפעה הפסיכולוגית של חמאס, ואמר, "שום סרטון תעמולה מרושע לא ירפה את ידינו, ולא יסיט אותנו מנחישותנו להשיג מטרות אלה".

חמאס פרסם היום (שישי) סרטון של החטופים גיא גלבוע דלאל ואלון אהל. מדובר באות חיים ראשון של אהל מאז חטיפתו. משפחתו של גיא התירה לפרסם חלק בסרטון בו הוא מופיע.

הסרטון, לפי הנטען, צולם ביום חמישי 28 באוגוסט, בתוך העיר עזה. גיא מספר בו על החשש שלו מהכניסה של צה"ל לעיר במסגרת התוכנית מרכבות גדעון ב' ואומר שהמחבלים אמרו להם שהם לא יתפנו מהעיר בכל מקרה. עוד מגלה שיחד איתו מוחזקים בעיר עזה שמונה חטופים נוספים. "אנחנו רק רוצים שזה יסתיים, רוצים לחזור למשפחות שלנו. בבקשה תחזירו אותנו", אומר גיא.

אלי-ה כהן, שהוחזק בשבי עם אלון אהל: "לקח לי חמש שניות להסתכל לך בעיניים להבין כמה אתה סובל" מתוך האינסטגרם

אלי-ה כהן, שהוחזק בשבי עם אלון אהל מסר "לקח לי חמש שניות להסתכל לך בעיניים להבין כמה אתה סובל. הסרטון הוא תזכורת לכך שיש עדיין אנשים שחיים את התופת המזעזעת הזאת".