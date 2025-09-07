תוכניות ישראל להקים טרמינל זמני במולדובה למעבר חסידי ברסלב לאומן נתקלות בקשיים, לאחר שקישינב הציגה דרישות חדשות שמסבכות את המשא ומתן.

ישראל הציעה תקציב של 10 מיליון שקל להקמת הטרמינל הזמני במולדובה, שדרכו אמורים לעבור החסידים בדרכם לקבר רבי נחמן בראש השנה. אולם השיחות נכנסו למשבר לאחר שמולדובה הוסיפה שתי דרישות מרכזיות.

הדרישות החדשות כוללות תשלום מיידי לפני מועד הטיסות, וכן השארת הציוד שישראל מממנת בשטח המדינה לאחר סיום האירוע. התנאים הללו מסבכים את ההסכם המתוכנן ומעוררים חששות בצד הישראלי.

בעקבות הקשיים בשיחות עם מולדובה, גורמים ישראליים בוחנים להגביר את ההגעה לאוקראינה דרך נתיבים חלופיים, בראשם רומניה. מעבר זה עשוי לדרוש תיאום רחב יותר עם הרשויות הרומניות והאוקראיניות.

שינוי הנתיב עלול להשפיע על לוחות הזמנים ועל עלויות הנסיעה עבור אלפי החסידים המתכננים להגיע לאומן. רומניה נחשבת לחלופה יציבה יותר, אך המרחק הגיאוגרפי עשוי להאריך את זמן הנסיעה ולייקר אותה.

הרב יעקב גאן, רבה של אומן, הביע צער על הסיבוך הלוגיסטי שיגרום למתפללים. לדבריו, "ישראל עמדה בהתחייבויותיה ופעלה ביושר, אך מולדובה הוסיפה דרישות עד שהמו"מ קרס".