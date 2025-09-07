שר הנגב, הגליל והחוסן הלאומי יצחק וסרלאוף תקף היום (ראשון) ברשת X את שר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

בדבריו טען כי סמוטריץ' העביר מאות מיליוני שקלים שהיו מיועדים למשרד הנגב והגליל לטובת מטרות אחרות.

"כשפרשנו מהממשלה, בצלאל סמוטריץ' עשה מעשה מכוער מאד", פתח וסרלאוף את דבריו ופירט: "הוא לקח מאות מיליוני שקלים שהיו מיועדים למשרד הנגב והגליל והעביר אותם לכל מני דברים שהשד יודע מה עשה איתם".

וסרלאוף כתב כי עם חזרת מפלגתו לממשלה דרש להשיב את התקציב, "כשחזרנו לממשלה, העברתי לו מסר שהתקציב הזה הוא לא של אבא שלו ולכן אני דורש שיחזיר אותו מיד", אולם לדבריו, "הוא כהרגלו, שם עליי פס מהמקפצה. המקפצה היא לא עליי כמובן, היא על התושבים שגרים באזורים הכי מוחלשים".

עוד הוסיף כי הצעד יפגע ישירות בתושבים, "המשרד שלי יצטרך לקצץ בתוכניות בסיסיות למען תושבי הנגב והגליל כדי להאכיל את הקומבינות של שר האוצר".

לדבריו, יו"ר מפלגת עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר הנחה את שרי המפלגה להתנגד להצבעה היום על הגדלת הגרעון עד לתיקון המצב.

בסיום פנה וסרלאוף פנייה ישירה לשר האוצר, "בצלאל, אתה רוצה לעשות פוליטיקה? תנסה לקחת קרדיטים על הפרויקטים של המשרד שלי מצידי אבל שחרר לתושבים את הכסף שמגיע להם. אל תגזול את כבשת הרש".