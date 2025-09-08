תיעוד הפיגוע באדיבות חדשות 14 בין הפצועים בפיגוע הירי הקטלני הבוקר (שני) בצומת רמות בירושלים נמנה הרב יעקב שרבאני, מראשי ישיבת מאור התורה וחתנו של ראש הישיבה הרב אברהם סלים. הרב שרבאני נפגע באורח קל מקליע ופונה לבית החולים כשמצבו יציב וללא סכנת חיים. שמו לתפילה: יעקב חיים בן תמר איבון לרפואת שלמה. בתוך כך, העיתונאי החרדי מנחם קולדצקי מבקש להתפלל לרפואת בת דודתו, טובה גיטל בת מרים שושנה, תושבת רמות שנפצעה בפיגוע. היא נמצאת בחודש השמיני להריונה, בציפייה לילד ראשון. הציבור נקרא להתפלל לרפואתה השלמה. עוד באותו נושא: בג"ץ הנוח'בות - מדרבן את הטרור

425 עצורים בהפגנה פרו פלסטינית בלונדון בפיגוע נרצחו חמישה בני אדם, שלושה בשנות ה-30 לחייהם, וגבר ואישה בשנות ה-50 לחיים. שבעה נוספים נפצעו, בהם אחד במצב אנוש וארבעה במצב קשה. המחבלים חוסלו בירי של איש כוחות הביטחון ואזרח חמוש שקיבל רישיון נשק לפני כשנה. לאחר הפיגוע, נסגרו המעברים בעוטף ירושלים ונאסרה כניסה לישראל או יציאה ממנה דרכם. בפיקוד המרכז, יחד עם המשטרה ושב"כ, פתחו בבירור הפרטים וזהויות המחבלים.

