שני המחבלים שביצעו את הפיגוע הקטלני הבוקר (שני) בצומת רמות בירושלים חוסלו על ידי אברך חרדי שקיבל רישיון לנשק לפני כשנה ומפקד כיתה בחטיבה החרדית "החשמונאים".

גיסו של האברך סיפר לרדיו 'קול ברמה': "גיסי היה בדרך לכולל, יש לו נשק שירש מסבא שלו וקיבל את הרישיון בזכות הרפורמה של בן גביר. הוא גמר על המחבלים את המחסנית. עדי ראיה טוענים שהנהג היה שותף לפיגוע"

בפיגוע נרצחו שישה בני אדם, בהם שלושה בשנות ה-30 לחייהם וגבר ואישה בשנות ה-50 לחייהם. שבעה נוספים נפצעו, אחד מהם באורח אנוש וארבעה באורח קשה.

לזירה הוקפצו כוחות רבים, בהם פלגה מיחידת דובדבן, פלוגת הכשרות של מגלן ושתי פלוגות מגדוד 532. המעברים בעוטף ירושלים נסגרו, ובפיקוד המרכז יחד עם המשטרה והשב"כ נמשכת חקירת זהות המחבלים.

בין הפצועים נמנה הרב יעקב שרבאני, מראשי ישיבת "מאור התורה" וחתנו של ראש הישיבה הרב אברהם סלים. הרב שרבאני נפגע באורח קל ופונה לבית החולים כשמצבו יציב. שמו לתפילה: יעקב חיים בן תמר איבון.

העיתונאי החרדי מנחם קולדצקי מבקש להתפלל לרפואת בת דודתו, טובה גיטל בת מרים שושנה, תושבת רמות שנפצעה בפיגוע.

היא נמצאת בחודש השמיני להריונה, בציפייה לילד ראשון. הציבור נקרא להתפלל לרפואתה השלמה.