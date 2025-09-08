משה ליאון לערוץ 7: יום קשה לירושלים, להגביר הרתעה ערוץ 7

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, שוחח עם ערוץ 7 בזירת פיגוע הירי ברמות בו נרצחו חמישה בני אדם.

"זה יום קשה לירושלים. זמן רב היה שקט מוחלט בעיר - כולל בתקופת המלחמה. אנחנו דואגים למשפחות הנרצחים והפצועים ומקווים שזה פיגוע חד פעמי ולא משהו שמבשר, חס וחלילה, על סדרה של פיגועים", אמר ליאון.

הוא ציין כי השקט הביטחוני ששרר בעיר בעת האחרונה אינו מקרי. "השקט בתקופה האחרונה בירושלים לא מתרחש במקרה. אנחנו עובדים על נושא הביטחון כל הזמן וייבדקו הנסיבות של הפיגוע הזה והאם צריך לתקן משהו בעקבותיו".

"האזור הזה מתוגבר באופן תמידי, וזה מהווה הרתעה משמעותית, אבל צריך לזכור שקשה לעצור מפגעים מקריים", סיכם ליאון.

ארבעה גברים ואישה נרצחו היום (שני) בפיגוע ירי בצומת רמות בירושלים. בנוסף נפצעו שבעה אנשים באורח קשה מירי, שניים באורח בינוני ושלושה באורך קל מרסיסי זכוכית, לצד מספר נפגעי חרדה. שני המחבלים נוטרלו.

צירי הגישה לזירה נחסמו וכוחות משטרה רבים בזירת האירוע. הפצועים מפונים לבתי החולים השונים בעיר. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי נתניהו מקיים הערכת מצב עם ראשי מערכת הביטחון בעקבות הפיגוע. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, סמפכ"ל המשטרה ניצב אבשלום פלד ומפקד מחוז ירושלים הגיעו לזירה וקיימו הערכת מצב.

בעקבות הפיגוע כיתר צה"ל מספר כפרים באזור רמאללה. מצה"ל נמסר: "בהמשך לפיגוע, כוחות צה"ל הוקפצו למרחב ומבצעים סריקות אחר חשודים בשיתוף עם משטרת ישראל. במקביל, כוחות צה"ל מכתרים מספר כפרים בפאתי רמאללה לסיכול טרור, מבצעים תחקורים וסריקות בשטח וחיזוק מאמץ ההגנה בקו התפר".

ארגון הטרור הרצחני חמאס בירך על הפיגוע ומסר כי מדובר ב"תגובה טבעית על פשעי הכיבוש ומלחמת ההשמדה בעזה. זהו מסר ברור כי התוכניות של ישראל, הריסת העיר עזה וחילול מסגד אל-אקצא לא יחלפו ללא השלכות".