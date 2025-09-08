מנהל מרחב ירושלים במד"א אורי שחם בזירת הפיגוע ערוץ 7

מנהל מרחב ירושלים במד"א, אורי שחם, שוחח עם ערוץ 7 בזירת הפיגוע הקשה בירושלים ותיאר את הרגעים הראשונים לאחר שהתקבלה ההודעה על הירי במוקד מגן דוד אדום.

"בעשר ורבע בבוקר התקבל דיווח במוקד מגן דוד אדום במחכב ירושלים על פיגוע ירי בצומת רמות. למקום נשלחו עשרות אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, חובשים ופרמדיקים שהוזנקו מהבתים. הצוותים שלנו הגיעו לזירה קשה מאוד עם פצועים רבים ששכבו על הארץ. מהמקום פונו 13 נפגעים שאחד מהם נפטר בבית חולים ולצערנו נאלצנו לקבוע מוות של ארבעה פצועים בשטח", סיפר שחם.

הוא ציין כי הכוחות נתקלו בעומס תנועה כבד שנבע בתאונה שהיתה במקום מוקדם יותר - אבל הצליחו בתוך דקות להגיע לזירת הפיגוע ולטפל בפצועים. "ההגעה לזירה מצד אחד לא הייתה פשוטה, כי כשעתיים לפני הייתה תאונת דרכים קלה שחסמה את כל כביש בגין, והיתרון שלנו היה שהאמבולנסים שלנו היו בכוננות בכל רחבי העיר ולכן הגיבו במהירות והגיעו לכאן תוך דקות.

לצערנו הרב אנחנו ערוכים לאירועים קשים כאלה ויש לנו ניסיון לא מועט. אנחנו מתרגלים את הצוותים שלנו - גם בתקופות של שקט - כדי שיהיו מוכנים לתגובה ברגעים הללו", דברי שחם.