ישראל מצנר, בן 31, נהרג הבוקר (שני) בפיגוע הירי בצומת רמות בירושלים, יחד עם חמישה נוספים.

מצנר, בנו של הרב אורי מצנר משכונת רמת אהרן בבני ברק, הותיר אחריו את רעייתו אפרת ושלושה ילדים יתומים.

מצנר היה ילד שלישי מתוך שלישייה. בבחרותו למד בישיבת "נחלת דוד" לצעירים בפתח תקווה, ובהמשך המשיך לימודיו בישיבת חברון בירושלים. לאחר נישואיו הצטרף לכולל גבעת שאול בבירה.

חבריו ספדו אחר לכתו, "הוא היה שקדן בתורה ומאיר פנים לכל אדם. איננו מצליחים לעכל את הטרגדיה העצומה".

רעייתו, אפרת מצנר-גריינמן, עובדת כבכירה באגף החינוך החרדי בעיריית ירושלים. פרטי הלווייתו יפורסמו בהמשך.