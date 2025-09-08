המ"כ שחיסל את המחבלים: "שמעתי קולות של ירי, הבנתי שצריך לחתור למגע" צילום: דובר צה"ל

מפקד כיתה בחטיבת החשמונאים שניטרל את המחבלים שביצעו את פיגוע הירי הרצחני בצומת רמות הבוקר (שני) שחזר את רגעי האירוע הקשה.

"הייתי בתחנה בצומת רמות שבה התרחש הפיגוע. שמעתי קולות של ירי, ראיתי את מנוסת האנשים והבנתי שצריך לחתור למגע.

יצאתי מהאוטובוס, פתחתי יחד עם אזרחים שהיו שם באש לעבר המחבלים עד לנטרול סופי ומשם התקדמנו לעזור בטיפול בפצועים. אני שמח שיצא לי לעשות את זה", סיפר.

בצהריים הותרו לפרסום שמות הנרצחים בפיגוע שהתרחש הבוקר (שני) בירושלים. בהרוגים יעקב פינטו (25), לוי יצחק פש (57), הרב יוסף דוד (43), הרב ישראל מנצר (28) והרב מרדכי שטיינצג (79). הנרצחת בפיגוע היא שרה מנדלסון (60) מרמת שלמה.

שני המחבלים, כך לפי גורמי הביטחון, יצאו הבוקר מבתיהם כשהם חמושים ברובה קרלו אקדח וסכינים, פגשו סייען שסייע להם לחצות משטח הרשות הפלסטינית לתחומי הקו בירוק דרך פרצה מוכרת בגדר באזור קלנדיה וא-רם בעוטף ירושלים. סייען נוסף, שהסיע שב"חים מהאזור, לקח גם אותם. וכשהגיעו לצומת רמות ירדו מהרכב ופתחו באש לעבר האוטובוס ותחנת האוטובוס. באירוע כאמור נרצחו שישה אנשים.

בפיגוע נפצעו עוד שבעה אנשים באורח קשה מירי, שניים באורח בינוני ושלושה באורח קל מרסיסי זכוכית, לצד מספר נפגעי חרדה. שני המחבלים נוטרלו.

בעקבות הפיגוע כיתר צה"ל מספר כפרים באזור רמאללה. המחבלים הגיעו מהכפרים קובייבה וקטנה באזור בנימין, סמוך להרי ירושלים ונווה אילן. כלי הנשק של אחד המחבלים שאותר בזירה הוא רובה מסוג קרלו, שמיוצר בין היתר בשטחי יהודה ושומרון.