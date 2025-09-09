רוכבת אופנוע כבת 30 נהרגה היום (שלישי) בתאונה ברחוב בנימין ברחובות.

צוותי מד"א דיווחו כי היא נמצאה בזירה כשהיא מחוסרת הכרה, עם חבלת ראש קשה, וללא סימני חיים. לאחר ניסיונות טיפול ראשוניים נאלצו לקבוע את מותה במקום.

במקביל, הולך רגל שנפגע מהאופנוע כתוצאה מהתאונה נפצע באורח קל. החובשים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים קפלן בעיר.

חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א אורון מזור וחובש רפואת חירום במד"א דוד משה טייטלבוים תיארו את שאירע, "במקום הייתה המולה רבה, כשהגענו ראינו עוברי אורח שהתקהלו סביב הפצועה בדאגה. רוכבת האופנוע, אישה כבת 30, שכבה על הקרקע כשהיא מחוסרת הכרה. התחלנו מיד לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא דופק, ללא נשימה וסובלת מחבלת ראש קשה מאוד. לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותה במקום".

עוד הוסיפו כי "סמוך אליה התהלך לעברנו גבר שנפגע מהאופנוע כתוצאה מהתאונה, וסבל מחבלות קלות. הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני בשטח, ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו מוגדר קל".

דקות קודם אירעה תאונה קטלנית נוספת בכביש 38 סמוך לאשתאול, בה נהרג הולך רגל בן 87 שנפגע מרכב חולף בזמן שחצה את הכביש.

צוותי מד"א פינו אותו תוך כדי פעולות החייאה לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו.

מתנדבי זק"א בית שמש פעלו בזירה הקשה. יוסף חיים האוזי, נהג אמבולנס בזק"א, סיפר, "מדובר בזירה קשה מאוד. הולך הרגל המבוגר חצה את הכביש הסואן ונפגע מרכב חולף בעוצמה. לצערנו הרב, בבית החולים נאלצו לאשר את מותו. יחד עם מתנדבי זק"א נוספים מצוות בית שמש פעלנו בזירה לאיסוף הממצאים".