שר החוץ המצרי בדר עבד אל-עאטי הודיע הערב (שלישי) במסיבת עיתונאים בקהיר, יחד עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י וראש סבא"א רפאל גרוסי, כי איראן והסוכנות הגיעו להסכם חדש בתיווך מצרי.

לדבריו, ההסכם מהווה מסגרת עבודה חדשה שנועדה לשקם את שיתוף הפעולה בין איראן לסבא"א ולחזק את האמון בין הצדדים.

עבד אל-עאטי הביע תקווה כי ההסכם יהווה נקודת מוצא חדשה ליחסים, על בסיס שקיפות והתמודדות עם "סוגיות ביטחוניות לגיטימיות".

שר החוץ המצרי ציין כי מדובר במסר של תקווה לקהילה הבינלאומית, המוכיח כי ניתן להגיע להבנות גם במצבים המורכבים ביותר.

המהלך מגיע לאחר שבסוף החודש האחרון גרמניה, בריטניה וצרפת הודיעו למועצת הביטחון של האו"ם על תחילת הליך להפעלת מנגנון הסנאפבק נגד איראן.

המנגנון, שהוסכם במסגרת הסכם הגרעין שנחתם בשנת 2015, מחזיר לתוקף את כלל הסנקציות שהטילה מועצת הביטחון של האו"ם על איראן בטרם נחתם ההסכם.

בין הצעדים נכללים אמברגו נשק, הגבלות על תוכנית הגרעין והטילים הבליסטיים, הקפאת נכסים והגבלות תנועה על בכירים איראנים וגופים הפועלים בחו"ל.

התהליך נמשך 30 יום, ובמהלכו יוכלו איראן והמעצמות האירופיות להמשיך לקיים מגעים דיפלומטיים - מה שאירע הערב עם הכרזת ההסכם בין איראן לסבא"א.

בהסכם הגרעין נקבע כי מנגנון הסנאפבק יפקע ב-18 באוקטובר 2025. לכן, המדינות החתומות מחויבות להפעילו עד מועד זה.