מועצות גדולי וחכמי התורה פרסמו היום מכתב הקורא לציבור החרדי לצאת ביום חמישי למחאות ברחבי הארץ נגד גיוס תלמידי ישיבות ומעצר לומדי תורה.

במכתב שחתום על ידי שלושת המועצות נקבע: "עם ישראל נמצא בשעה קשה הן מבית והן מחוץ, דם ישראל נשפך כמים על ידי הצוררים העומדים על נפשנו להכרית שם ושארית, ועלינו להתעורר ולהרבות ולהאחז ביתר שאת וביתר עוז בתורתנו הקדושה".

לדברי חותמי המכתב, "קמו עלינו השלטונות בהוראת ערכאותיהם בפגיעה אנושה בעולם התורה, לומדיה והוגיה בגזירות שונות של הוצאת לומדי התורה מהישיבות הקדושות לצבא העלולים לסכן את עולם הישיבות ואת כל יושבי ארץ הקודש".

במכתב נקבע כי "בהיותנו כעת בימי הרחמים והסליחות, יעדנו את יום החמישי י"ח לחודש אלול, להתאסף כל אשר יראת השם בלבבו, ברחובה של עיר, בכל עיר ועיר, לעמוד ולהתחנן לבורא עולמים שיושיענו מכל צרותינו".

המכתב קורא "לבטל מחשבות שונאינו ומקטרגנו, ונוכל כולנו בני התורה להמשיך ביתר שאת וביתר עוז את קיום עולם התורה באין מפריע".

על פי הערכות, מאות אלפים צפויים להשתתף במחאות שיתקיימו במוקדים רבים ברחבי הארץ.