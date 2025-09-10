יוסף חיים אוחנה, שנחטף ממסיבת הנובה במתקפת החמאס בשבעה באוקטובר, מציין היום (רביעי) יום הולדת 25 בשבי.

אביו, אבי אוחנה, שיתף כי ברגעי המתקפה בחר בנו להישאר ולסייע לפצועים במקום להימלט. "הוא יכול היה לברוח. אבל במקום זאת, בחר להישאר, לטפל בפצועים, לעזור לאחרים, ולגלות אומץ לב נדיר. לאחר זמן קצר, הוא נתפס בידי מחבלים ונלקח לעזה".

מאז, כבר למעלה מ-700 ימים, מוחזק יוסף חיים במנהרות עזה. אביו סיפר כי למרות התנאים הקשים, "זכינו לראות שני סרטונים שפורסמו על ידי חמאס ובהם נראה יוסף חיים. למרות התנאים הקשים, ראינו מולנו צעיר חזק, אנושי, שלא איבד את הערכים עליהם גדל: חמלה, מסירות, אמונה ואהבת אדם. שמענו מחוזר שבי שמה שמחזיק את יוסף שם בתופת זו האמונה עליה גדל. וגם אותנו מחזיקה האמונה. התפילות מחזקות אותנו ונותנות לנו תקווה".

יוסף חיים נולד למשפחה דתית, ויש לו שני אחים. אח נוסף נפטר לפני 12 שנה, אובדן שהותיר חותם עמוק במשפחתו.

"י' באלול, הוא התאריך בו יוסף חיים שלנו מציין יום הולדת 25. בן אהוב, חבר יקר, נשמה אמיצה שלנו. כבר 705 ימים שאתה בשבי בעזה, אך הלב שלנו איתך בכל רגע. אתה סמל לאור, תקווה ואמונה", הוסיף אביו.

בסיום דבריו אמר, "ביום הולדתך ה-25 אנו מתכנסים, לא כדי לחגוג, אלא כדי לזכור, להתפלל ולחזק את הקול שלך עד שתחזור הביתה. בואו נעטוף את יוסף באהבה, באמונה ונדרוש: להחזיר את כולם עכשיו".