מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור מתניהו אנגלמן מפרסם היום (רביעי) דו"ח מיוחד על תלונות הציבור בנוגע להתנהלות רשויות המדינה בעורף בזמן מבצע "עם כלביא". בתקופת הדו"ח, שנמשכה כחודש, התקבלו בנציבות כ-700 פניות ותלונות.

מרבית התלונות עסקו בתקינות מקלטים ומרחבים מוגנים, בפיצויים על נזקים ובקשיים של מפונים. 303 תלונות נפתחו לבירור, וכ-52% מהן שבירורן הסתיים באו על תיקונן. הדו"ח מצביע על היעדר גורם מתכלל ברמה הממשלתית לניהול כלל פעולות הסיוע לאזרחים.

נושאי התלונות המרכזיים עסקו בתקינות מקלטים ומרחבים מוגנים (86 תלונות), פיצויים על נזקים מקרן הפיצויים במס רכוש (74 תלונות), טיפול בפניות הציבור (40 תלונות) וכן פינוי ושיכון במלונות (27 תלונות). רוב התלונות התקבלו מתושבי בת ים, בני ברק, פתח תקווה ובאר שבע.

בין המקרים שפורטו בדו"ח: זוג הורים שכולים שפונו מרמת גן ביקשו להאריך את שהותם במלון בשל מצב רפואי ונפשי קשה; אישה בהריון שלא יכלה לעבור לדירה חלופית מאחר שלא היה בה ריהוט בסיסי; ומשפחות בבני ברק שקיבלו דרישה להתפנות ממלון ביום צום וללא הודעה מספקת. בעקבות התערבות נציבות תלונות הציבור, חלק מהתלונות טופלו בהצלחה והפתרונות הוסדרו.

בגזרת הפיצויים עלו עיכובים וחוסר שקיפות מול רשות המיסים: שמאים שהתעכבו בהערכת נזקים, אומדנים נמוכים ביחס לעלות התיקון בפועל וזמני המתנה ממושכים במוקדים. כך למשל, זוג קשישים בני 90 מפתח תקווה המתין שבועות לביקור שמאי ולא יכל להוציא חפצים מהבית, עד שהתערבות הנציבות פתרה את הבעיה.

תחום המיגון והמקלוט בלט אף הוא בתלונות הציבור. בדו"ח הובאו מקרים של מקלטים משותפים עמוסים בחפצים, השתלטות פרטית על מקלטים ציבוריים וממ"דים שאינם תקינים. אחת המתלוננות, אם לבת נכה הנעזרת בכיסא גלגלים, דיווחה כי דלת הממ"ד בביתה אינה נסגרת - והנושא טופל רק לאחר התערבות הנציבות.

בנוסף עלו פערים בטיפול בשירותים הציבוריים בזמן החירום: קשיים בקבלת תגמול מילואים עקב תקלות מחשוב בביטוח הלאומי, בעיות בקבלת סיוע כספי ראשוני למפונים, ואף תלונה של משפחה שביקשה לסייע בהטסת גופת קרוב שנפטר בחו"ל בזמן סגירת המרחב האווירי.

לדברי אנגלמן, "כאשר הממשלה מודעת למבצע ההולך ונרקם, ראוי היה להתכונן מראש גם להיבטים האזרחיים במבצע, כדי להקל ככל האפשר על האזרחים. הפער המשמעותי שעלה מהסיורים והטיפול בתלונות הוא היעדר גורם מתכלל לניהול פעולות הרשויות בנוגע לטיפול באזרחים".

הדו"ח מתפרסם ימים ספורים לאחר פרסום ממצאי ביקורת על ניהול ההיבטים האזרחיים במלחמת "חרבות ברזל", ומבקר המדינה קורא לראש הממשלה ולשרים להסדיר את מערך הטיפול בעורף לקראת מצבי חירום עתידיים.