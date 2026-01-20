דוח מיוחד של מבקר המדינה חושף שורה של ליקויים חמורים בהפעלת כלי האזנות סתר ואיסוף נתוני תקשורת על ידי משטרת ישראל.

הדוח עוסק בשימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים שנועדו להתמודד עם אתגרי הפשיעה החמורה, אך לעיתים הופעלו תוך פגיעה בזכויות יסוד וללא מסגרת חוקית מספקת.

לפי הדוח, בשנים 2019-2021 אישרו בתי המשפט מעל 12,000 בקשות להאזנות סתר, וכן עשרות אלפי בקשות לקבלת נתוני תקשורת, חלקן במסלול חירום ללא פנייה לשופט.

בין השנים הללו נעשה שימוש נרחב בכלים טכנולוגיים שמאפשרים חדירה לטלפונים חכמים לצורך האזנה או איסוף מידע, תוך גישה למידע אישי של המשתמשים ולצדדים שלישיים.

אחת הביקורות המרכזיות נוגעת לכך שהמשטרה הפעילה את הכלים הללו על בסיס פרשנות רחבה של סמכויותיה, ללא חקיקה מתאימה, ותוך היעדר פיקוח מספק מהיועץ המשפטי לממשלה.

המבקר מציין כי במקרים מסוימים היה שימוש בכלים בעלי פוטנציאל לחריגה מסמכות, מבלי שהתקבל אישור מגורמי הייעוץ המשפטי לממשלה, כנדרש במקרים רגישים.

הדוח מתייחס גם לפרשת פגסוס ולביקורת החריפה שהתעוררה בעקבותיה. מבקר המדינה מדגיש כי חרף צעדי תיקון שביצעה המשטרה לאחר חשיפת השימוש בכלים אלו - לרבות כתיבת נהלים חדשים, שינוי במערך הייעוץ המשפטי ובקרות טכנולוגיות - עדיין קיימות נקודות חולשה, במיוחד בהיעדר הסדרה חקיקתית ברורה.

בנוסף, המבקר ממליץ לממשלה להשלים בהקדם את הליכי החקיקה הנוגעים לאזנות סתר, נתוני תקשורת וחיפוש סמוי, כדי להבטיח עמידה בדרישות שלטון החוק.

הדוח מדגיש כי יש לשפר את המעקב והבקרה המשפטיים על הפעלת הכלים ולהגביר את האוריינות הטכנולוגית של גורמי הייעוץ המשפטי.

ממשטרת ישראל נמסר:

משטרת ישראל הינה גוף אוכף חוק וככזה , כלל האירועים שנבדקו במסגרת הביקורת, בוצעו ע"י המשטרה כחוק , מכח צווים שיפוטיים ועפ"י פרשנות משפטית.

דו"ח המבקר עוסק רובו ככולו באירועים ישנים מהשנים 2016-2021 ובסוגיות שכולן כבר נבחנו לעומק במסגרת עבודת וועדת מררי. כלל לקחי דו"ח מררי שפורסם באוגוסט 2023, יושמו ותוקנו לאחר פרסומו, עוד בשנת 2023 ואף המבקר מתייחס לכך.

בתוך כך, פותחו מנגנוני פיקוח ובקרה משופרים- פנים ארגונית וגם בין ארגוניים, המיושמים בדקדקנות וכן הובהרו נהלים ותהליכי עבודה. אשר להתייחסותו של המבקר בנוגע לצורך המהותי בהחזרת הכלים הטכנולוגים שנלקחו מהמשטרה בשנת 2022 וטרם הוחזרו ואשר להתייחסותו להעדר חקיקה מותאמת, נצטרף ונדגיש כי מצב זה פוגע בחברה כולה וחייב להשתנות.

העדר כלים טכנולוגים והעדר חקיקה המותאמת להתפתחות יכולות הסייבר של ארגוני הפשיעה, כובלים את ידי המשטרה במאבקה בפשיעה החמורה ופוגעים קשות בסיכול ארועי אלימות חמורים ובחקירתם.

נוסיף ונציין כי הביקורת בחרה להציג תמונה חלקית ביותר ולא להתייחס לעשייה החיובית של המשטרה להצלת חיי אדם ולאתגרים יוצאי הדופן עמם מתמודדת המשטרה במאבקה נגד הפשיעה החמורה, כל זאת במשאבים חסרים וחקיקה ארכאית שאינה תואמת למציאות.

משטרת ישראל תמשיך לפעול לקידום חקיקה רלבנטית ולהחזרת הכלים הטכנולוגיים לשימושה ותשתף פעולה בשקיפות מלאה עם ביקורות, מתוך מחויבות לפעול עפ"י חוק ולהציג תהליכים מקצועיים הנהוגים בארגון.