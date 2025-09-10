במהלך ביקורו הרשמי בהודו, ביקר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בבית חב"ד דלהי ונפגש עם השליח הרב איציק שארף.

הביקור התקיים במרכז היהודי המשמש אלפי תיירים ישראלים שפוקדים את בירת הודו מדי שנה.

במוקד הביקור עמד טקס מיוחד שבו קיבל סמוטריץ' ספר תניא מהודר שהודפס בבית חב"ד דלהי עצמו.

כמו כן, השר נפגש עם ישראלים ויהודים ששהו במסעדה הכשרה למהדרין בבית חב"ד, שמהווה עבורם מקום מפגש וחיבור לזהות יהודית גם הרחק מהבית.

השיחה בין השר והשליח התמקדה בנושאי שלמות הארץ וההתיישבות. הרב שארף שיתף בדברי האדמו"ר מחב"ד על הצורך לראות בשלמות הארץ יסוד מרכזי בזהות היהודית. השר הדגיש את מחויבותו לחיזוק ההתיישבות מתוך תחושת שליחות.

הביקור התרחש במסגרת משלחת כלכלית לחיזוק הקשרים הכלכליים בין ישראל והודו, כאשר המשלחת פועלת לחתימת הסכמי השקעות חדשים בין שתי המדינות.