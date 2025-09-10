הכאב המשפחתי עמוק וכבד בבית קרמר לאחר הפיגוע הקטלני בצומת רמות. חנה קרמר, אחותו של לוי יצחק פש הי"ד שנרצח ביום שני בפיגוע הירי, חשפה בראיון מצמרר את הפנים האנושיות של האובדן הקשה.

בשיחה עם רדיו 'קול חי', היא תיארה בדמעות את התמונה הכואבת של המשפחה המתמודדת עם החסר הבלתי נסבל.

"איך ממלאים את החור הזה שחסר?" שאלה קרמר בכאב רב, כשהיא מתארת את אחיה כ"צדיק נסתר" ו"נשמה גדולה".

האב בן התשעים, ניצול שואה הסובל מפרקינסון, מתמודד כעת עם אובדן בנו בתקופה שבה הוא עצמו זקוק לטיפול מסור. "אבא בן ה-90 יושב ובוכה", תיארה קרמר את המצב הכואב בבית.

הפיגוע התרחש כאשר הרב פש המתין בתחנת אוטובוס לאחר שהגיע מביתו בתל ציון. "המחבל ירה בו מטווח אפס", תיארה אחותו בכאב. "זה לא ייאמן, איך לקחו איש כזה זך וטהור?"

היא הדגישה שאחיה מעולם לא עזב את ארץ ישראל מתוך אהבתו העמוקה למקום. "כמו יצחק אבינו, הוא היה עולה תמימה", אמרה.