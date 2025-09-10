פרסום ראשון: פורום האקלים הישראלי, מייסודו של נשיא המדינה, יקיים מחר (חמישי) כנס מיוחד תחת הכותרת "מחיר המלחמה: היבטים אקלימיים וסביבתיים".

סמלי בית נשיא המדינה והמשרד להגנת הסביבה הוצגו בהזמנה לכנס, אך מבית הנשיא והשרה עידית סילמן הבהירו כי השימוש בסמל נעשה ללא ידיעתם.

הכנס יתמקד בהשלכות המלחמה בעזה, וסוגיית הרעב ברצועה, ברקע קמפיין ההרעבה של חמאס, שהוכחש על ידי ישראל.

בין הדוברים בכנס יהיה ד"ר דב חנין, יו"ר הפורום ופרופ' רוני סטריאר, ממרכז אקדמי רופין ואוניברסיטת חיפה, שיציג הרצאה בנושא "עזה, רעב כטראומה קולקטיבית".

משתתפים נוספים צפויים לעסוק בסוגיות נלוות ובהן ניהול פסולת בניין בעזה והשפעתה האזורית, וכן בדיון בנושא "תשתיות כאיום חוצה גבולות".

במענה לפניית ערוץ 7 הגיבה השרה להגנת הסביבה עידית סילמן: "השימוש בסמל המשרד להגנת הסביבה בפרסום לוובינר נעשה ללא ידיעת המשרד וללא אישור. אף גורם מקצועי או רשמי ממשרד להגנת הסביבה לא לקח ולא ייקח חלק באירוע שמקדם מטרות פוליטיות מובהקות כנגד מדינת ישראל בחסות בית הנשיא ופורום האקלים שלו".

לדבריה, "הניסיון לשייך את המשרד לאירוע שמתקיים בחסות בית הנשיא בנושאים הפוגעים במדינה הוא חמור ומטעה. מדובר בשימוש פסול בסמל המדינה ובניסיון לנצל את שמו של המשרד לצרכים פוליטיים צרים. אני מבהירה - משרד להגנת הסביבה ימשיך לפעול אך ורק על פי מדיניות הממשלה והחלטותיה, ולא ייתן יד לשום יוזמה או אירוע שנועדו לערער על לגיטימיות מדינת ישראל".

מבית הנשיא נמסר: "לא מכירים את האירוע, ורואים בחומרה רבה את השימוש בסמל בית הנשיא באירוע לא מוכר כלל. בית הנשיא יקיים בירור נוקב כדי שלא תהיה הישנות של מקרים אלו. מנכ"ל בית הנשיא הנחה להסיר כל זיקה בין בית הנשיא לאירוע".

מנכ"ל בצלמו שי גליק מסר: "בזמן שיש 48 חטופים שלנו במנהרות בעזה סובלים ועוברים עינויים וגופות גיבורי ישראל נמצאות בביזיון, הזוי לקיים דיון שדן 'במדיניות הרעב בעזה'. אני קורא לכל מי ששותף לכנס ההזוי להסיר את חסותו מהכנס ובפרט בית הנשיא והמשרד להגנת הסביבה. לא הגיוני שכסף ציבורי יילך לפגיעה במדינת ישראל ובחיילי צה"ל".