ארגון השמאל הקיצוני "מאבק סוציאליסטי" תכנן לקיים הערב (חמישי) אירוע פוליטי במבנה עירוני בשכונת הדר בחיפה, אולם בעקבות פנייה של ערוץ 7 - האירוע בוטל.

במודעת האירוע נכתב בין היתר: "ניצחון ממדאני המכה לטראמפ, המאבק נגד מלחמת ההשמדה והכיבוש ולשינוי סוציאליסטי".

ההזמנה כללה גם קריאה לדיון על: "מה המשמעות של הניצחון שלו בניו יורק עבור תנועת הסולידריות הבינלאומית נגד הג'נוסייד בעזה ועבור מאבק השחרור הפלסטיני?"

עוד נכתב כי האירוע יכלול דיון על "מה אפשר ללמוד מהקמפיין עבור בניית כוחות שמאל סוציאליסטי גם כאן?"

מיקום האירוע הוסתר מראש, ונמסר רק לחברי הקהילה הסגורה של הארגון. עם זאת, פעילי "בצלמו" הצליחו להסתנן לקבוצת המארגנים, ולחשוף כי האירוע תוכנן להתקיים במבנה עירוני בשכונת הדר.

בעקבות כך פנה מנכ"ל "בצלמו", שי גליק, לראש עיריית חיפה יונה יהב, ודרש את ביטול האירוע. "לא ייתכן שבעיר חיפה יחגגו ניצחון של מועמד אנטישמי, ולא עוד אלא יפגעו בידיד ישראל הנשיא טראמפ שפעל לשחרור החטופים", אמר.

גליק הוסיף כי "לא ייתכן שמבנה עירוני יתן במה למי שמדבר על ג'נוסייד בעזה ומסית נגד חיילי צה"ל". בעקבות הפנייה - האירוע בוטל. מארגניו הודיעו כי הוא יועבר למתכונת מקוונת בזום.

גליק מסר בתגובה: "אני מודה לידידי ראש העיר חיפה יונה יהב על פעילותו הנחרצת למען שמירת הצביון הציוני של העיר חיפה. חיפה הינה עיר יהודית לאומית וציונית גאה. ואין מקום להסתה נגד חיילי צה"ל וידיד ישראל הנשיא דולנד טראמפ".

מעיריית חיפה נמסר: "עיריית חיפה תבחן את הפעילות המתקיימת בנכס. במידה ויתברר שבמקום מתקיימת פעילות פוליטית תוך הפרת התחייבות בוטה על פי נוהל מסירת הנכס - תפעל העירייה לביטול ההקצאה בנכס ללא דיחוי".