בהוראת המנהיג הליטאי הרב דב לנדו, חברי סיעת דגל התורה יימנעו בהצבעה שתתקיים היום במליאת הכנסת על התקציב.

מבית הרב לנדו נמסר כי הוא הורה לחברי הכנסת של דגל התורה "להימנע בהפגנתיות" בהצבעה על התקציב היום.

מ'דגל התורה' נמסר כי "בעקבות כך שהקואליציה לא עומדת בהתחייבויותיה - הורו גדולי התורה לחברי הסיעה להימנע היום בהצבעה על תקציב הביטחון בקריאה הראשונה.

עוד הבהירו: "התיקון המובא היום הוא אך ורק לצרכי מערכת הביטחון בלבד, ואין בו קיצוץ בסעיפים האזרחיים כלל. טרם ההצבעה בועדה ובקריאה השניה והשלישית - יורו גדולי התורה על אופן ההצבעה".

הכנסת צפויה להצביע היום ולאשר שורת קיצוצים בתקציב המדינה וכדי לממן תוספת של 28 מיליארד לביטחון כחלק מ"תקציב המלחמה".

חרף החרם החרדי בשל אי קידום חוק הגיוס, התקציב יאושר בתמיכת סיעת ש"ס והימנעות חברי הכנסת של דגל התורה.