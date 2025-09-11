מקור צבאי בתימן אומר לעיתון הלבנוני אל-אח'באר כי התקיפה הישראלית האחרונה בצנעא צפויה להוביל את החות'ים להרחיב את בנק המטרות שלהם בתוך ישראל ולשנות את הטקטיקות המבצעיות.

"החות'ים עלולים לתכנן תקיפה של מספר אתרים בכמה ערים בפעם אחת", טען המקור והוסיף "זאת במטרה לנסות לשחוק את יכולות ההגנה האוויריות של ישראל".

לפי דיווחים בתימן, ישנה הערכה כי התגובה להמשך המתקפות הישראליות תגיע מצד החות'ים בצורה של מבצע צבאי משולב ונרחב, באוויר ובים, תוך שימוש במספר גדול של טילים וכטב"מים.

העיתון פרסם גם כי פעולות כאלו נמצאות בהכנה מאז שישראל תקפה את ישיבת הממשלה של החות'ים בצנעא בסוף אוגוסט, תקיפה בה חוסלו ראש הממשלה אחמד א-רהאווי ושרים בכירים.

אתמול (רביעי) אחר הצהריים תקף צה"ל באמצעות מטוסי קרב של חיל האוויר, מטרות צבאיות של ארגון הטרור החות'י בצנעא ואל-ג'וף שבתימן.

בין המטרות שהותקפו, מחנות צבאיים בהם זוהו מחבלים חות'ים, מטה מחלקת ההסברה הצבאית ואתר אחסון דלק.

מדובר בטיסה הארוכה ביותר שביצע חיל האוויר מתחילת המלחמה, כשאורכה מעל 2,350 ק"מ. בתקיפה לקחו חלק מעל ל-10 מטוסי קרב והשתמשו במעל ל-30 חימושים כנגד 15 מטרות. כמו כן, בוצעו במסגרת התקיפה מספר תדלוקים אוויריים.