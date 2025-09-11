משה פוזיילוב, לשעבר ראש אגף בשב"כ וכיום חבר במכון משגב לביטחון לאומי, שוחח ברדיו 103fm על מינוי האלוף דוד זיני לראש השב"כ.

"מתוך היכרותי עם המערכת, כל מי שהגיע לדרגת אלוף בצה"ל הוא אדם ראוי", אמר פוזיילוב, "אני לא רואה אפשרות להגיד על אדם כזה שהוא לא ראוי, מי שאומר זאת עושה עוול".

בהמשך הדגיש: "אני לא מכיר אותו אישית אבל ביום המר של השבעה באוקטובר, כמה אלופים בצה"ל ובשב"כ שהרצועה לא תחת אחריותם וירדו להילחם? הוא עשה את זה, לא כולם עשו את זה. יש לו יכולת לזהות קונספציות. מספר חודשים לפני האסון הוא הגיש דו"ח לפיקוד דרום ובו יש אופציה להסתערות תת קרקעית על העוטף".

בהמשך הסביר פוזיילוב מדוע ראש הממשלה בחר בזיני, ואמר, "אני חושב שמה שגרם לבחירה של זיני להיות מועמד של רה"מ, זה ראש השב"כ היוצא, שהוביל את עצמו, השב"כ והמדינה למשבר החוקתי הכי קרוב שהגענו אי פעם".

לדבריו, "רונן בר היה צריך לסיים את תפקידו והודיע כי הוא לא מקבל את העובדה שיש לרה"מ את הזכות לסיים את תפקידו, הוא בעצם קרא תיגר על ההיררכיה הדמוקרטית".

לסיום אמר כי "זה הביא אותנו לאיזשהו קצה שמעולם לא היינו בו, העובדה שרה"מ בחר להביא את מפקד חיל הים לשעבר כמועמד ואת האלוף זיני, ממחישה שנתניהו חושד שהשב"כ נגוע פוליטית והוא רוצה ארגון שמבין בדנ"א שלו את ההיררכיה הדמוקרטית".