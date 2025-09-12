צ'ארלי קירק. נשבר הלב לשמוע על רציחתו של האיש החכם והישר הזה.

למי שלא הכיר, צ'ארלי קירק יזם על חשבונו ועל זמנו במת דיאלוג פתוחה בקמפוסים ברחבי ארצות הברית. הוא היה מגיע לאוניברסיטה, מקים סוכך, במה ומיקרופון, ומזמין סטודנטים לשאול שאלות באופן חופשי במגוון נושאים, לרוב על ישראל ועל התנהלותה הצודקת במלחמה. הוא ידע להשיב באופן ממוקד ורציני, ובמקום שנדרש - להעמיד כל שואל לא ענייני במקומו.

באחד המפגשים השבוע, ירי מכוון של מתנקש שפל פגע בו וניסה להשתיק בפועל את הקול הזה. זהו צעד שפל של מי שסבור שכך מנצחים. חבל שיש מי שחושב שהפגיעה מחליפה טיעון, ושבאלימות מנצחים ויכוח. הקשבה, בירור ועימות רעיונות הם יסודות של חברה חופשית. מי שמנסה לבטל קול באמצעות קליע מודה בפשטות שאין לו תשובה.

אני מזמין את מי שאינו מכיר את טיעוניו לצפות ברשת. הקול הברור הזה - במיוחד בימים שבהם חלקים מהמערב מתגלים בצביעות ובבורות ביחס לישראל - היה חשוב וייחודי.

ישנם עוד מסבירנים בעולם, גם כאלה שאינם נשלחו על ידינו, וחשוב שקולם יישמע. על מוסדות האקדמיה והחברה האזרחית להבטיח במה בטוחה לדיבור חופשי ולא לאפשר לאלימות להכריע את הדיון.

צ'ארלי, על השוני שבינינו בדת ובלאום - אני מוריד את הכובע. אני מביע צער עמוק בפני משפחתך ובפני כל שומעי לקחך. יהי זכרך ברוך.