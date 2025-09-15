נפתלי בנט בנאום ללא קרדיט

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הצהיר כי ישראל לא תחזור למצב של "נרדמים בשמירה", אלא תיזום ותטפל באיומים בשלב מוקדם.

לדבריו, "לא יהיה עוד דבר כזה שנרדמו בשמירה, לא יהיה עוד דבר כזה. אנחנו נבנה את הצבא ואת הטכנולוגיה הטובה ביותר בעולם, אבל לא על ידי לייצר כלפינו כל היום עוד ועוד חרמות, אלא על ידי לשלוח יד להיות הכי חזקים, אבל להציג תפיסה של חזון חיובי למדינת ישראל".

הוא הדגיש כי ישראל מודעת לאיומים הקיימים, "אנחנו לא חיים באשליות. אנחנו יודעים מי האויבים שלנו. האויבים שלנו, גם אם נהיה הכי נחמדים בעולם, הם רוצים לחסל אותנו. אז שאף אחד לא יצפה, אנחנו לא הולכים למסור פה שטחים ולא להקים מדינות".

בהתייחסות למדיניות הביטחונית, אמר, "אנחנו נהיה חזקים. מקסימום ביטחון לישראל, מינימום חיכוך עם השכנים שלנו, ואיפה שצריך פעולה אנחנו לא נהיה פסיביים, אלא ניזום. לא נחכה שיכו בנו, אלא נטפל באיומים במקור, בשלב מוקדם".

בנט סיכם כי בכוונתו להשיב את השליטה למדינה, "אנחנו נחזיר את המשילות לישראל שהממשלה הזאת ריסקה".