בן גביר בנאום על השכונה בעזה ללא קרדיט

השר לביטחון לאומי ח"כ איתמר בן גביר השתתף בטקס מצטייני המשטרה לרגל ראש השנה, בו בירך את השוטרים על פועלם.

בפתח דבריו אמר: "ברגעים אלו, כשעם ישראל מתכונן לפתיחת השנה החדשה, אנו מתכנסים כאן בטקס ממלכתי כדי להביע תודה והערכה לשוטרי ישראל - אלה שנמצאים בחזית, מגלים אומץ לב ומסירות נפש, ושומרים על ביטחוננו יום ולילה. זוהי שעת כבוד לאומית, ובה אנו אומרים בקול ברור: העם אתכם, המדינה אתכם".

בן גביר ציין כי בשנה החולפת הושקעו משאבים רבים בשיפור תנאי השוטרים, בהם פרויקטים לדיור בשדרות, באר שבע, בית שמש ובשכונת נחלאות בירושלים.

בהתייחסו לתוכניות עתידיות אמר השר, "בעזרת השם, אני כבר מתכנן את השכונה הבאה לשוטרים, שתהיה באחד המקומות היפים במזרח התיכון - נסיים את ההכרעה בעיר עזה, ונקים שם שכונת שוטרים מפוארת מול הנוף של הים".

לדבריו, "התיישבות מביאה ביטחון, והגיע הזמן להתיישבות יהודית בעזה. זה לא יהיה סתם דיור, זה יהיה סמל לאמונה ולחזון שלנו".