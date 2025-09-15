ח"כ שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט, תקף בחריפות את היועצת המשפטית לממשלה ודרש מהחרדים לתמוך בפיצול תפקידה.

"אני מעלה בשבוע הראשון של מושב החורף חוק לפיצול היועמ"שית", אמר בראיון לרדיו 'קול חי'. "אם החרדים לא יתמכו, הם נותנים כוח לרדיפה. זה חייב לעבור - היועמ"שית חוסמת מדיניות, לא מכבדת שרים. בג"ץ יבחן את נציגי החרדים - הם לא מייצגים את בוחריהם אם לא יתמכו".

על הפעולות בקטאר ומצרים, אמר כי "קטאר ממלכת טרור, מממנת הסתה בקמפוסים ומסגדים. אל-ג'זירה משחירה אותנו שנים. הפעולה בקטאר - חיסול בכירי חמאס - מסר חשוב: חמאס לא בטוח בשום מקום. בין אם הצלחנו בחיסול ספציפי, המסר הוא ניצחון".

בנושא האנטישמיות הגוברת, הוא טען: "ישראל משמיעה את האמת בקול רם, אבל מכונת השקר מתוגברת - אנטישמיות, כסף, תקשורת. עיתון הארץ מצוטט על ידי אנטישמים. אולמרט מצר על פגיעה בחמאס - זה מה שאנחנו מייצרים. חלק מהיהודים מתדלקים את השקר".

רוטמן הזהיר מפני אלימות פוליטית בישראל. "כן, וגלי בהרב-מיארה מאפשרת הסתה. היא עוזרת להסתה נגד ימין, תוך השוואה למחאה 'אפקטיבית'. זה חציית קו אדום - בג"ץ משחרר את יולנדה יבור מהסתה לרצח. ראיתי איומים, אבל התלונות נסגרות".

על אירועי אלימות, הוא אמר כי "זה אלימות להשתקת דעות. בקמפוס תל אביב תקפו אותי, פרופסורים תמכו - צריך אכיפה. זה עלול להיות חורבן פנימי".

בנושא שנאת החרדים, רוטמן טען כי "השנאה מאחדת קומוניסטים, אנטי-דתיים, איסלאמיסטים, ימין רך. הם לא מסכימים על כלום חוץ משנאה לחרדים. זה חטא - חרדים הם שק החבטות של החברה".