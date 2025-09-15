בשומרון מגבירים את הלחץ על הריבונות: בכנס ריבונות של מועצה אזורית שומרון וערוץ 7 שמארח ראש המועצה יוסי דגן במרפסת של המדינה בפדואל השתתפו בכירי הקואליציה, שרים, חברי כנסת שקראו להחיל ריבונות באופן מלא, ולא רק על פי תוכנית הגושים של השמאל.

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, ציינה במהלך הכנס כי הקצאת סמכויות סביבתיות חיונית כדי לבלום שרפות, שפכים ומפגעים שפוגעים בכל תושבי המדינה.

במהלך הכנס הדגישה השרה את חשיבות השליטה בשומרון לממד הביטחוני והסביבתי גם יחד ואמרה: "רואים פה את כל חגורת הביטחון בעצם של מדינת ישראל, וזה מדהים שאנחנו יושבות על הרכס הזה, שצופה על כל שפלת מדינת ישראל. וכאן באמת עד חוף הים רואים כמה המדינה שלנו קטנה, כמה היא לא גדולה, כמה משמעותית הריבונות ביהודה ושומרון. המיקום הגאוגרפי והקירבה לערי המרכז מדגישים את הצורך ביצירת מסגרת ממשלתית אחידה שתתן מענה אזרחי מקצועי לתושבים".

היא קישרה בין היעדר אחריות סביבתית ובין התופעות הפוגעות באדמה: "מה שקורה פה בגב ההר, בכל יהודה ושומרון אלו משרפות פיראטיות בלתי חוקיות, גריטת רכבים פיראטית, מחצבות פיראטיות, שפכים פיראטיים. התופעות הללו פוגעות לא רק ביישובים המקומיים אלא בכל מדינת ישראל. כל אזרח בישראל רשאי לנשום אוויר נקי", אמרה השרה, והבהירה שהפגיעה באיכות האוויר נוגעת לערים רבות בשטח המדינה ולא רק ליהודה ושומרון.

בהמשך תיארה את המענה המשרדי שעליו עובדת והשקיפות התכנונית של משרדה: "אנחנו במשרד להגנת הסביבה מכילים ריבונות סביבתית בפועל. נפתח מחוז של יהודה ושומרון ראשון בין כל משרדי הממשלה ונייצר אכיפה ברורה חד משמעית, כוללת תשתיות לטיפול בפסולת ופתיחת מתקני קצה, וכן חקיקה סביבתית שתחול על כל המדינה. יש לחזק את הנוכחות האזרחית והתשתיות כדי למנוע אירועי קריסה סביבתית והשפעותיהם על נחלים ושטחים פתוחים".

בהיבט המדיני-ביטחוני קישרה השרה בין החלת ריבונות ליכולת להתמודד עם התופעות האלימות והפיגועים: "החלת ריבונות היא בסוף הפתרון לטרור. ההימנעות מהחלת סמכויות מלאה ביהודה ושומרון מאפשרת מפגעים שמסכנים את כל מדינת ישראל. צריך להעביר את האחריות על ניהול היום יום מהמינהל הצבאי למשרדי הממשלה האזרחיים. המהלך אינו רק עניין ביטחוני-מדיני אלא גם עניין של הגנה על המשאבים, הבריאות והחיים של התושבים".

בסיכום דבריה קראה לממשלת ישראל לפעול במהירות ולהניח עובדות בשטח: "אי אפשר להשאיר את זה למינהל האזרחי. זה צריך להיות ניהול של חלקי היום של האזרחים פה במדינת ישראל". היא הביעה תקווה לראות החלטה רשמית בקרוב והדגישה שהפעילות המעשית של משרדי הממשלה בשטח תביא לשינוי משמעותי באיכות החיים, בתדמית ובביטחון הלאומי.