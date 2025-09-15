ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה היום (שני) בהשפעה של הבידוד המדיני על תעשיית הנשק בישראל בכנס החשב הכלכלי של משרד האוצר.

"זה משנה את המצב הבינלאומי של ישראל, גם ביכולת לייבא חלקי נשק ותחמושת וגם מאיים עלינו בניצנים של סנקציות כלכליות. זה נתון, על זה קשה מאוד להשפיע", אמר נתניהו.

הוא הוסיף "אנחנו נצטרך יותר ויותר להסתגל לכלכלה שיש לה סממנים אוטרקיים (ללא סחר חוץ). המילה שהכי שנואה עליי. אני חסיד השוק החופשי אבל אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שבו בתעשיות הנשק שלנו נהיה חסומים.

נצטרך לפתח כאן תעשיות נשק, לא רק מחקר ופיתוח אלא גם את היכולת לייצר את מה שאנחנו זקוקים לו. אנחנו אתונה וספרטה, אנחנו הולכים להיות אתונה וסופר-ספרטה", אמר נתניהו בכנס החשב הכללי בירושלים".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד כתב בתגובה בחשבון ה-X שלו: "אמירתו של נתניהו שישראל נכנסת לבידוד וצריכה להסתגל לכלכלת בידוד היא אמירה מטורפת. הבידוד אינו צו גורל, הוא תוצר של מדיניות שגויה וכושלת של נתניהו וממשלתו, הם הופכים את ישראל למדינת עולם שלישי ואפילו לא מנסים לשנות את המצב. ‏אפשר אחרת. ישראל יכולה לחזור להיות מצליחה, אהודה, עם כלכלת עולם ראשון משגשגת".

בעקבות הביקורת פרסם נתניהו הבהרה לדבריו. "האם השיגו בידוד עולמי? לא! ארה"ב איתנו וגם הרבה אחרות. יש לנו בעיה ממוקדת של חימושים ממדינות מערב אירופה ואנחנו פועלים להסיר את המצור הזה, כמו שהצלחנו עם המצור הצבאי", כתב נתניהו.