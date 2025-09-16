הרטכ"ל וחבר הכנסת לשעבר גדי איזנקוט הכריז היום (שלישי) על הקמת מפלגתו החדשה, הנושאת את השם "ישר! עם איזנקוט". לדבריו, הקמת המפלגה היא "ציווי אישי ולאומי - להיות ראויים".

לצד איזנקוט נמנים בין מייסדי המפלגה, ניר זוהר, נשיא WIX ואיש הייטק; פרופ' אמריטוס מנו טרכטנברג, מומחה בעל שם עולמי לכלכלה; אל"מ (מיל') מתן כהנא, לשעבר שר הדתות; יואב הורוביץ, לשעבר מנכ"ל משרד ראש הממשלה ומקורבו של נתניהו; ענבר גיטי-הרוש, לשעבר מנכ"לית "אחריי!" וראש מנהלת "מתווה השירות" במשרד הביטחון; וכן אלוף (מיל') פרופ' ישי בר ואלוף (מיל') וח"כ לשעבר טל רוסו.

לצד אלה הצטרפו גם יריב מוזר, במאי קולנוע ישראלי זוכה פרס "אמי" לשנת 2025; עו"ד ענבר יחזקאלי, פעילה חברתית ויועצת בכירה למדיניות בתחומי חינוך ורווחה; ושיר סיגל, ילידת כפר עזה, בתם של קית' ואביבה ופעילה לשחרור החטופים ולקידום ערבות הדדית.

איזנקוט הדגיש בדבריו כי המפלגה "תפעל לתיקון, ריפוי ותקווה לחברה הישראלית. המפלגה תציב את האינטרסים הביטחוניים והלאומיים של מדינת ישראל מעל לכל שיקול אחר, תבסס אלטרנטיבה שלטונית רחבה ותהווה בסיס לאיחודים נוספים, כל זאת מתוך רצון להבטיח את קיומה של מדינת ישראל כיהודית, דמוקרטית ועוצמתית ברוח מגילת העצמאות".

הוא הוסיף, "לאזרחי ישראל מגיעה הנהגה שתשרת את הציבור בניקיון כפיים ומתוך מחויבות עמוקה לעתיד המשותף, לשגשוג ישראל כחברת מופת בעיני אזרחיה, ובעיני העולם".