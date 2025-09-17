שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום (רביעי) בכנס מרכז הנדל"ן לתוכניות לשיקום רצועת עזה לאחר המלחמה.

"יש תכנית עסקית שנבנתה על ידי האנשים הכי מקצועיים שיושבת על השולחן של הנשיא טראמפ", אמר סמוטריץ'.

לדבריו, "יש בעזה בוננזה של נדל"ן. איך הדבר הזה מחזיר את עצמו. התחלתי מו"מ עם האמריקאים, לא צוחק, דיברתי ברצינות עם האמריקאים כי גם אני לא דורש הרבה, שילמנו הרבה מאוד כסף על המלחמה הזאת. אנחנו צריכים להתחלק איך אנחנו עושים אחוזים על הקרקע. את שלב ההריסה עשינו, עכשיו צריך לבנות".

על מצב הכלכלה בישראל אמר: "אני מציע לכולנו פחות להקשיב לאנשים שיש להם אג’נדה, אלא לקרוא מספרים. בסוף משקיעים שיושבים בבורסה עושים אנליזה, ואם הם משקיעים בבורסה הנתונים מדברים בעד עצמם".

הוא הוסיף כי "הקריאה שלי מעל כל במה - בואו נוציא את הפוליטיקה מהכלכלה. הכלכלה יכולה להיות מחוץ לדבר הזה. תראה את העוצמה של השקל, תראה את ההייטק, את שוק התעסוקה. שוק הנדל"ן עובר תמורות חיוביות, אני אומר תודה על האתגר הזה שמאלץ אותנו להתנהג אחרת".