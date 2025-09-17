היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, קבעה כי אין עילה לפסול את מועמדותו של האלוף דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ.

לעמדתה, כפי שפורסמה בערוץ i24, ראוי שזיני יבהיר בפני הוועדה המיוחדת את הטענות שפורסמו נגדו, אולם לא נמצא כי הוא עצמו הפר צו של בג"ץ או הנחיה משפטית מחייבת.

גורמים מעריכים כי אם לא יתגלה מידע דרמטי חדש, הדרך סלולה בפני זיני לכהן כראש השב"כ הבא.

הפרשן הצבאי יוסי יהושע ציין כי לוועדה לא הגיעו חומרים המלמדים על בעיה בטוהר המידות של האלוף זיני, וזהו עיקר תפקידה.

הוועדה צפויה לבדוק את התנהלותו מול הרמטכ"ל ואת השאלה האם נרשם פער בדיווחו על פגישה עם ראש הממשלה.