יוסי אמרוסי, בכיר לשעבר בשב"כ, מביע הבוקר (חמישי) תמיכה במינויו של האלוף במיל' דוד זיני לתפקיד ראש השירות, ברקע התכנסות ועדת גרוניס לדיון במינוי.

אמרוסי הדגיש כי אינו מכיר אישית את זיני, "כל מה שאני אומר כאן לא נובע מאג'נדה פוליטית כך או אחרת אלא מתוך אהבה ודאגה לשירות", אמר ל'מעריב'.

עוד אמר אמרוסי כי מינוי דמות חיצונית יתרום לחשיבה חדשה בתוך הארגון, "אני סבור שיש למנות אדם מבחוץ עם חשיבה חדשה, שלא שבוי בקונספציות, שיהפוך כל אבן על מנת לוודא שהמחדל של אוקטובר 23 לא יקרה שוב".

"אני בעד מינוי זיני. מדובר בקצין מוכשר, אמיץ, שהוכיח את עצמו במגוון תפקידים. הוא יבוא עם ראש פתוח, מוכנות ללמוד במהירות את הארגון והאתגרים. אני משוכנע שהוא יזכה לתמיכה רבה מצד בכירי הארגון כי בשורה התחתונה מה שמעניין אותם זה מדינת ישראל וביטחון עם ישראל".

הוא סבור כי הטענות שהועלו נגד זיני נובעות ככל הנראה מאג'נדה פוליטית. "הארגון חזק מכל אג'נדה. הטיעונים שמעלים כנגדו ככל הנראה ספוגים באג'נדה פוליטית. אותי לא מעניין מה אבא שלו חושב וכמה ילדים יש לו - אלו לא טיעונים רלוונטיים".

אמרוסי התייחס גם לטענות בדבר הליך המינוי, ואמר כי "נכון, עניין הליך המינוי אולי יש בו פגם, אבל זה פרוצדורה ולא מהות. אני לא מכיר קצין שראש הממשלה יבקש לדבר איתו והוא יגיד לו לא. מה גם שעל פי מה שפורסם זיני דיווח לרמטכ"ל על הפגישה, כך שאת חלקו הוא עשה".

באשר לטענות על "משיחיות" ציין אמרוסי, "זו לא מילה גסה. משיחיות זה חזון, זה אמונה בדרך, זה נחישות ודבקות במטרה. אלו ערכים חיוביים ואמונה במשיח היא משותפת לכל אדם דתי, כולל ראשי שב"כ לשעבר אלשייך וכהן".