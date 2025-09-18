תאונת דרכים קשה התרחשה הבוקר (חמישי) בכביש 3670 סמוך למיצד וליישוב פני קדם, בין שני כלי רכב. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל העניקו טיפול רפואי במקום.

לוחמי האש ממרחב יהודה פעלו בזירה וחילצו אישה בהריון שהייתה לכודה ברכבה. החילוץ בוצע תוך שיתוף פעולה עם צוותי הרפואה, שאיפשרו טיפול רפואי ראשוני במהלך פעולות החילוץ.

מהזירה פונו לבתי החולים שערי צדק והדסה עין כרם ארבע נשים פצועות. שתיים מהן, כבנות 30, נפצעו באורח קשה עם חבלות בחזה ובגפיים. שתיים נוספות, כבנות 25, נפצעו באורח בינוני עם חבלות בראש ובגפיים.

רשף מיכאל רנדי, מפקד המשמרת בכבאות והצלה, מסר, "עם ההגעה למקום זיהינו זירה קשה ומורכבת, ובה מספר גדול של פצועים, ביניהם קשה ואנוש. ביצענו את החילוץ בצורה מקצועית ומהירה על מנת לאפשר את פינוי הפצועה במהירות האפשרית".