גל מעצרים של בני ישיבות עריקים בנמל התעופה בן גוריון נמשך ומתרחב.

אמש נעצרו עשרות נוספים בידי משטרת הגבולות בעת שניסו לטוס לחו"ל לקראת חגי תשרי, והמספר הכולל של העצורים מאז תחילת השבוע עלה ל-70.

המעצרים מתבצעים על פי צווים שהוצאו נגד מי שלא התייצבו לגיוס לצה"ל. הכוחות פועלים בעמדות הבקרה ועוצרים את מי שמופיעים במאגר המשתמטים, לרבות בחורים שביקשו לטוס לאומן לחגי תשרי או למרכזי חב"ד בחו"ל.

בציבור החרדי מתנגדים בחריפות לגל המעצרים שמכונה בעיתונות החרדית "מסע רדיפה". נציגי הציבור החרדי קוראים לשחרור מיידי של כל העצורים לפני חגי תשרי, ומאשימים את הרשויות ב"רדיפת לומדי תורה".

לטענת העסקנים החרדיים, בקרב העצורים יש גם בחורי ישיבה שלא ידעו על קיום צו נגדם, וכן כאלה שהתייעצו עם יועצים משפטיים ונאמר להם שהם רשאים לטוס.

נוסף על המעצרים בנמל התעופה, התקבלו דיווחים על מעצרים של אברכים בערים שונות ברחבי הארץ במסגרת האכיפה הרחבה של חוק הגיוס החרדי.