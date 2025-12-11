חברי הכנסת יואב בן צור ואוריאל בוסו (ש"ס) הגיעו הבוקר (חמישי) לכלא הצבאי 10 לחזק את בחורי הישיבות העצורים, בשליחות יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי.

במהלך הביקור שוחחו חברי הכנסת עם העצורים ועדכנו אותם על המאמצים לשחררם ועל קידום החקיקה בוועדת חוץ וביטחון להסדרת מעמדם.

"במדינת היהודים לא יעצרו בחורי ישיבות בעבור לימוד תורה", אמרו בתום הביקור.

"תנועת ש"ס עומדת כחומה בצורה לימין בחורי הישיבות ופועלת בכל כוחה לבצר ולחזק את עולם התורה. לא ננוח ולא נשקוט עד שנסדיר את מעמדם של לומדי התורה בחוק", הוסיפו.

הביקור מגיע על רקע המאבק המתנהל בוועדת חוץ וביטחון על עיצוב חוק הגיוס, כאשר המפלגות החרדיות פועלות למניעת מעצרים של בני ישיבות.