תיעוד: חרדים התפרעו ברמת גן בזמן ניסיון למעצר עריק צילום: קובי ישראל

המשטרה הצבאית הגיעה הלילה (רביעי) לרמת גן במטרה לעצור תלמיד ישיבה שנחשב עריק מצה"ל.

העריק לא היה בביתו אבל תוך דקות ספורות הגיעו למקום עשרות קיצוניים שהתפרעו סביב ניידת המשטרה ולבסוף אף הפכו אותה.

שלושה מהמתפרעים נעצרו לחקירה.

בתחילת השבוע תקפו חרדים קיצוניים את ראש עיריית ירושלים משה ליאון בזמן שנסע ברכבו בשכונת מאה שערים בירושלים לאחר ביקור בחסידות קרלין. לעבר המכונית הושלכו אבנים ושקיות אשפה.

מלשכתו של ליאון נמסר "במהלך ביקורו של ראש העיר בשכונת מאה שערים, כמה פורעים תקפו את רכבו וגרמו בין השאר לשבר בשמשה האחורית. ראש העיר לא הותקף פיזית, לא נפגע, והמשיך בלוח זמנים כמתוכנן. האירוע הועבר לטיפול המשטרה. עיריית ירושלים רואה בחומרה כל ניסיון לפגוע בנבחרי ציבור או לפגוע בסדר הציבורי, ותמשיך לפעול בנחישות לשמירה על הביטחון בעיר".