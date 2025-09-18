מועצת התכנון התכנסה אתמול (רביעי) ואישרה מאות יחידות דיור בגוש עציון, הר חברון והשומרון.

היישובים בהם התקבלו האישורים הם:

אלעזר (נתיב האבות) - 66 יחידות לתוקף, מעלה עמוס - 371 יחידות להפקדה, אריאל (פינוי בינוי) - 280 יחידות להפקדה, גיתית - 281 יחידות להפקדה, אביגיל (הסדרה) - 278 יחידות להפקדה, וכן אזור תעשייה חדש בעומרים שאושר להפקדה.

כזכור, בשנה האחרונה ההתכנסות של מועצת התכנון נעשית באופן חודשי בהתאם לצרכי ההתיישבות ובשל השינוי אושרו עשרות אלפי יחידות דיור.

בתנועת השמאל הקיצוני "שלום עכשיו" פחות אוהבים את השינוי ובדו"ח שלהם מחודש מרץ התנוססה הכותרת: "זינוק חסר תקדים בקצב אישור תכניות בהתנחלויות".

בדוח נוסף מהשבוע הם כותבים כי מאז חודש נובמבר 2024, מקיימת מועצת התכנון העליונה דיונים שבועיים לקידום יחידות דיור בהתנחלויות. "המעבר לאישור תכוניות על בסיס שבועי, לא רק מנרמל את הבניה בשטחים אלא גם מעצים אותו. מאז תחילת שנת 2025, יחד עם התוכניות המיועדות לאישור השבוע, מועצת התכנון העליונה קידמה 25,129 יח"ד. שיא כל הזמנים".

השר במשרד הביטחון סמוטריץ' אמר לערוץ 7, "נמשיך בחיזוק ההתיישבות למען ביטחון ישראל ולמען חיזוק ריבונותינו בשטחי המולדת. עושים ציונות".