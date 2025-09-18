הפרשן הפוליטי עמית סגל התייחס היום (חמישי) למכתב ראש השב"כ לשעבר יורם כהן, שנשלח לוועדת גרוניס במסגרת דיוניה במינוי האלוף במיל' דוד זיני לראשות השירות.

בין היתר, חשף כהן כי שמע מראש השב"כ לשעבר נדב ארגמן על בקשה שקיבל מראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לפריצה האיראנית לטלפון הנייד של בני גנץ. לפי המכתב, נתניהו ביקש מארגמן לפרסם הצהרה שגנץ אינו יכול לכהן כראש ממשלה מאחר שהוא סחיט, וכי בידי האיראנים חומר רגיש בעניינו.

סגל הגיב לדברים וכתב, "יש משהו משונה במסמך הזה. זו עדות מפי השמועה, או בעברית: מכלי שני. ארגמן עצמו פנה גם הוא לוועדה, למה הוא לא כותב את הסיפור הזה? ולמה החריש עד היום? ב-2023 בתשובה לשאלה מפורשת של אילנה דיין בנושא סירב להתייחס".

ברשת ה-X צייץ סגל "יורם כהן ורוני אלשיך, היום אבירי איכות השלטון, היו הראשונים שצריכים להגן על דוד זיני ולא להצטרף, כמו כהן, למרדף הנבזי כלפיו". סגל הציג דברים קשים שנכתבו בזמנו על כהן עצמו בעיתון הארץ בשל כיפתו הגדולה שעל ראשו. "מה שבטוח, זיני בוודאי לא יצטרף עוד עשור לציד המכשפות נגד ראש שב"כ עתידי".

אתמול שלחו ארבעה ראשי שב"כ לשעבר מכתב לוועדת גרוניס נגד מינוי זיני לראש השב"כ. כהן התריע כי מינוי כזה עלול לפגוע בעצמאות השירות ובחוקיות פעולתו.

במכתבו כתב כהן כי "קיים חשש שיופעל הלכה למעשה על ידי מי שמינה אותו ויעשה שימוש בסמכויותיו - לרבות סמכויות ביטחוניות ואזרחיות - באופן שאינו עומד באמות מידה מקצועיות וייתכן שלא בהתאם לחוק".

במכתב הוא הזכיר בקשה שקיבל בעבר מראש הממשלה נתניהו להסרת הסיווג הביטחוני של נפתלי בנט, בגלל בעיית אמינות בסיירת מטכ"ל. "דוגמאות נוספות מהן ניתן להסיק כי מדובר בדפוס פעולה חוזר ומתגבר של רה"מ נתניהו התרחשו בעת כהונת ראש השירות רונן בר".

כהן הדגיש כי אינו מכיר אישית את זיני, אך לטענתו מגוון התפקידים שמילא בצה"ל "אינו בסיס מספיק למינויו לראש השירות. התיאור בתצהירו של רונן בר - הוצאת המזכיר הצבאי והקלדנית מהחדר מזכיר את האופן שבו בחר רה"מ להציע למועמד את התפקיד - הוא ורה"מ ברכב, בביקור בצאלים, בלי נוכחות המזכ"צ. אם ההצעה הייתה ראויה ולגיטימית, מדוע בחר רה"מ להציע אותה באופן כזה?".

לדבריו, "נושא משרה ביטחונית כה בכירה לא רשאי להיות 'חייב' דבר לממנה. הוא צריך להיות חייב רק לישראל, חוקיה ועקרונות הדמוקרטיה. נאמנות ראש השירות חייבת להיות נתונה ללא צל של פקפוק לממלכה ולא למלך. אישור מינוי המועמד לתפקיד ראש השירות יהיה בו משום 'לפני עיוור לא תיתן מכשול', מאחר שניתן לצפות בוודאות שבמוקדם או במאוחר ישוב רה"מ ויעמיד את ראש השירות בדילמת הנאמנויות. בנתונים שלפנינו, ספק רב אם המועמד מספיק מנוסה ובעל כתפיים רחבות מספיק בתחומים הרלוונטיים לעבודת השירות, ובפרט לאתגרים בפני ראש שירות בישראל".