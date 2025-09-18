ועדת גרוניס הפועלת בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס התכנסה היום (חמישי) לדון באישור מינוי דוד זיני לראש שב"כ.

אלא שמטעם הוועדה נמסר כי היא תסיים את הראיונות רק ביום ראשון הקרוב בשל אירוע בר מצווה לנכד אחד מחבריה.

ביום ראשון הוועדה תראיין את דוד זיני ואת הרמטכ"ל אייל זמיר שיתייחס לשאלה האם זיני פעל מאחורי גבו בהליך המינוי.

המלצת הוועדה צפויה להתקבל לאחר החג ולאחר מכן המינוי יובא לאישור בישיבת הממשלה שתתכנס ביום ראשון הבא.

ביום ראשון הקרוב תסתיים כהונת ראש השירות הנוכחי ש' שמונה אחרי פרישתו של רונן בר. ש', בן 53, נשוי ואב לשלושה, החל את שירותו בארגון בשנת 1995 כרכז מודיעין במגזר הערבי במרחב ירושלים-יהודה ושומרון.

בשבוע שעבר פנה ראש הממשלה בנימין נתניהו לוועדה המייעצת למינויים בכירים בבקשה לאשר את מינויו של זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.

במכתבו לוועדה ציין נתניהו כי כהונת ראש השירות הנוכחי תסתיים ב-21 בספטמבר וכי לנוכח האתגרים הביטחוניים הקשים יש חשיבות דחופה באיוש התפקיד.

יצויין כי היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, קבעה כי אין עילה לפסול את מועמדותו של זיני לתפקיד ראש השב"כ.

במכתב שהעבירה לוועדת ציינה כי ראוי שזיני יבהיר בפני הוועדה המיוחדת את הטענות שפורסמו נגדו, אולם לא נמצא כי הוא עצמו הפר צו של בג"ץ או הנחיה משפטית מחייבת.

הפרשן הצבאי יוסי יהושע ציין כי לוועדה לא הגיעו חומרים המלמדים על בעיה בטוהר המידות של האלוף זיני, וזהו עיקר תפקידה.