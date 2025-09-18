בבית העלמין הצבאי בהר הרצל בירושלים מובא למנוחות הערב (חמישי) סגן איתן אבנר בן יצחק ז"ל, בן הישוב הר ברכה, בקרבות בעזה.

אביו, נחשון, ספד לו: "איתנוש, ילד מדהים ואהוב שלי, אח מדהים לאחיו ואחיותיו, נכד מדהים, תלמיד חכם וירא אשם, חבר אמיתי, רגיש לסביבתו, לוחם מצטיין, בעל אוהב ואכפתי. ידעת לחבר את כל העולמות בלי לוותר על דבר. תמיד מתוך שמחה, חיוך ואהבה גדולה. כשמך כן אתה, מלא בנתינה אין סופית, לאחר ולסובבים אותך. היית נר שמאיר לכל הסובבים, מוביל ודוחף קדימה. אור שמאיר בחיוך גדול ומקרין שלווה, רוגע וביטחון".

"אתה תהיה כל כך חסר לנו. זה לא יהיה אותו דבר בלעדיך. אנחנו מודים לבורא עולם על הזכות לגדל אותך וללוות אותך בדרך הערכית והמיוחדת שבחרת בה", הוסיף.

האם ספדה: "אנחנו גאים בך. היית הדבק המשפחתי. עם הומור, חיוניות וראייה עמוקה. ידעת להיות גם לומד תורה וגם לוחם. גם אוהב וגם פגיע. גם שמח וגם כואב. היית ההוכחה שאפשר לחיות בשלמות, עם לב פתוח, אחריות עמוקה לעם, למדינה ולמשפחה. לאחים שלך השארת מתנה ענקית של דוגמה אישית. הם למדו ממך איך לחיות, לשאת באחריות, לצחוק גם ברגעים קשים. כל אחד נושא חלק ממך בתוכו והם ימשיכו את הדרך שלך".

איתן (22), לוחם ביחידת אגוז, צוער בקורס קצינים, נהרג מפיצוץ מטען. הוא נשא את אשתו עטרה רק לפני כשלושה חודשים.

ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, קרוב משפחתו של איתן, ספד לו: "איתן גדל במשפחה ערכית, ציונית, בן תורה, מאמין גדול בישוב הארץ, לוחם חוד, מסור, באופן טבעי קבעו את ביתם בהר ברכה, בחתונתם עשו הנצחה מיוחדת להרוגים והחברים, הלב נשבר על הנעורים, על המשפחה שהייתה צריכה לפרוח כאן בשומרון ולא תהיה לנו.

עטרה היקרה, בת למשפחה שורשית בהר ברכה, שגדלה כאן, הביאה אותו לכאן לשומרון ועכשיו אנחנו צריכים ללוות אותו בדרכו האחרונה. כולנו המועצה והישוב נלווה את משפחות בן יצחק ושטיינבך, בכל מה שניתן בשעה הקשה הזו. נתחזק יחד ולעולם לא נשבר, אנחנו כאן כדי לבנות את הארץ ולנצח".