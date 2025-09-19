פעילויות לסיכול טרור ביהודה ושומרון דובר צה"ל

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילויות לסיכול טרור ברחבי יהודה ושומרון. לקראת תקופת החגים, הכוחות פרוסים בהגנה ביישובים, בצירים ובמרחב התפר.

במהלך השבוע הכוחות פעלו בעשרות כפרים במבצעים גדודיים וחטיבתיים.

בשבוע האחרון עצרו כוחות צה"ל יחד עם שב"כ יותר מ-75 מבוקשים, ביניהם עשרה מחבלים שעסקו בפעילות טרור בקבאטיה שבחטיבת מנשה, 13 מחבלים שעסקו בפעילויות טרור נגד אזרחים ישראלים וכוחות הביטחון במרחב בית לחם שבחטיבת עציון ותשעה מחבלים פעילי חמאס, סוחרי אמצעי לחימה, במרחב טולכרם וסלפית שבחטיבת אפרים.

בפעילות בחטיבת מנשה, הוחרם נשק מסוג 'קרלו' ובפעילות בטולכרם שבחטיבת אפרים אותר והוחרמו אמצעי לחימה ותחמושת.

המבוקשים שנעצרו והנשקים שהוחרמו הועברו להמשך טיפול משטרת מחוז ש"י ושב"כ.