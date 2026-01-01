פעילות בפרשת “הקו הדרומי” דוברות המשטרה

בפרשייה רחבת היקף שזכתה לכינוי "הקו הדרומי", נחשפה רשת סוחרי אמצעי לחימה שסיפקה נשקים ליישובי הדרום רהט ושגב שלום.

14 חשודים נעצרו, ונתפסו כלי נשק, אלפי כדורים, וזהב וכסף מזומן בשווי כולל של כ-1.2 מיליון ש"ח.

החקירה הסמויה, שנוהלה במשך שנה על ידי יחידת חץ של משטרת מחוז ש"י במרחב יהודה, בשיתוף צה"ל מחטיבת יהודה ושירות הביטחון הכללי, הובילה לחשיפת תשתית פלילית רחבה.

הרשת הבריחה אמצעי לחימה מגזרת איו"ש למחוז הדרום, ושימשה גורמים עברייניים בפזורה הבדואית בסכסוכים אלימים ופעילות פלילית.

במהלך השנה בוצעו ארבעה יירוטים מתוכננים של משלוחי אמל"ח בצירים מרכזיים ובמחסום מיתר. נתפסו שני רובי M-16, אקדח, מחסניות ותחמושת רבה. שני אחים, סוחרי נשק מרכזיים, הופללו ונעצרו בצו מינהלי לאחר שנתפסו בביתם מטענים, תחמושת, ציוד צה"לי ומאות אלפי שקלים.

אתמול, עם המעבר לשלב הגלוי, פשטו כוחות יחידת חץ וצה"ל על יעדים בכפר דיר צאמת. המבצע בוצע בשיתוף מג"ב איו"ש, יחידת הכלבנים, רא"ה ופקמ"ז. שישה חשודים מרכזיים נעצרו ונתפסו אלפי כדורים מסוגים שונים. זהב וכסף מזומן בשווי 1.2 מיליון ש"ח הוחרמו וצפויים חילוט.

בסך הכול נעצרו חמישה חשודים תושבי רהט ושגב שלום, לצד תשעה פלסטינים מדיר סאמר, חברון ובית עווא. בנוסף נתפסו רובה M-16, רובה “ארד”, אקדח, תחמושת רבה ושתי הפללות מרכזיות בוצעו נגד סוחרי אמל"ח.

במשטרת מחוז ש"י ציינו כי ימשיכו לפעול בנחישות נגד תופעת הברחות האמל"ח במטרה להגן על ביטחון אזרחי ישראל. החקירה עודנה בעיצומה, וצפויים מעצרים ופעולות נוספות.