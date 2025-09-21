הרב דורון פרץ, אביו של סרן דניאל פרץ ז"ל שנחטף ונרצח ב-7 באוקטובר, שיתף בראיון ל"כאן מורשת" על חגי תשרי האחרונים עם בנו ועל תחושת השבר המלווה את המשפחה מאז אותו יום.

"ראש השנה הזה קשה במיוחד", פתח הרב פרץ את דבריו. "זה היה החג האחרון שבו שני הבנים שלי התפללו לידי - יונתן מצד אחד, דניאל מצד שני. מאז, כל פעם שאני חוזר לראש השנה - זה היום שנגזר עלינו כיום האחרון של דניאל איתנו".

בהמשך תיאר הרב פרץ את החיים שבין הכרת תודה לבין הכאב. לדבריו, "כמעט כל יום הוא שילוב של תודה עצומה על כך שיונתן ניצל, לצד כאב נורא על כך שדניאל לא איתנו. למדתי שאפשר לחיות עם לב שבור ועם לב שלם יחד".

בדבריו הסביר גם על משמעות החג וציטט מדברי חז"ל, "ראש השנה נקרא בתורה 'יום תרועה'. מצד אחד תרועה היא שמחה, ומצד שני - שבר ובכי. כנראה זה גם וגם. שמחה על כל הטוב שיש בעולם, אבל גם כאב גדול על החסר".

הוא פנה למשפחות החטופים: "אנחנו ידענו מה זה להיות 163 ימים שחשבנו שדניאל חי. זה סוג של עינוי שאי אפשר לתאר. לכן אני לא יכול לשפוט אימהות שמדברות מדם ליבן. היינו בסרט הזה, ועכשיו אנחנו כבר 715 ימים באובדן. זה בלתי נתפס".

בסיום דבריו שלח מסר של תקווה ואמונה: "הלוואי שנחזיר את כל החטופים במהרה, ושיהיה לכולנו שנה טובה, עם בריאות לחיילינו ולעם ישראל כולו".