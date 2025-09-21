ערב ראש השנה, ראש ישיבת ההסדר אלון מורה, הרב אליקים לבנון, דיבר בשיחה על השליחות של תלמידי ובוגרי הישיבה היוצאים לשירות קרבי.

בשיחה אמר הרב: "תלמידנו מתגייסים ליחידות הלוחמות מתוך אהבת התורה, אהבת עם ישראל והארץ. השפעתם על כלל החיילים עמם הם נמצאים ניכרת בכל יחידה אליה הם משתייכים. הם מרימים את הרוח ונמצאים בשותפות עם כלל עם ישראל. תפקידם להיות שלוחים נאמנים לדבר ה'".

הרב הוסיף וציין כי "באמירת הפיוט 'ותערב לפני עתירתנו', יש הקושרים אותו לאמירת ברכת הכהנים בתפילה להשבת עבודת הכהנים לבית המקדש. בישיבתנו, אנו זוכרים בגעגועים את עשרת הבחורים, תלמידי ובוגרי מוסדות הישיבה, אשר מסרו נפשם במלחמת שמחת תורה".

לדבריו, "מבחינתנו הם כהנים אשר עלו במסילה השמיימה. מסירות הנפש של הגיבורים הללו עם כל מוסרי הנפש במלחמה הזו, ובכל ההיסטוריה של עם ישראל, היא קריאה להוסיף טוב ולהרבות חיים, כמאמר השגור 'במותם, ובמסירות נפשם, ציוו לנו חיים'".

הרב ציין כי הישיבה שוקדת על לימוד התורה לצד חיזוק ההכנה המעשית והביטחונית, "בישיבתנו, אנו שוקדים על לימוד התורה, לילות כבימים, ויחד עם 'הספרא', לחזק גם את 'הסייפא'. תלמידנו מתגייסים ליחידות הלוחמות, מתוך אהבת התורה, ואהבת עם ישראל וארצו".

לדבריו, תרומתם של תלמידי ההסדר מוארת בכל יחידה ומשמשת מקור רוחני ומוסרי לחיילים סביבם. "השפעתם של לוחמי ההסדר על כלל החיילים עמם הם נמצאים וצה"ל כולו, ניכרת בכל יחידה אליה הם משתייכים. הם מרימים את הרוח ונמצאים בשותפות מלאה עם כלל עם ישראל. תפקידם להיות שלוחים נאמנים לדבר ה'".

בהתייחסו למצב הלאומי ולהתעוררות הרוחית אמר הרב לבנון, "מלחמה זו מעוררת כוחות רדומים בעמנו. הרצון לאחד את השורות ניכר בכל הרבדים של החברה".

הוא קרא להשלים את המערכה בניצחון מוחלט עד "השמדת אויבינו" וציטט את הפסוק מתוך תהלים, "ארדוף אויבי ואשיגם ולא אשוב עד כלותם".

הרב סיכם בתפילה ובבקשה, "והננו כולנו תפילה שתתקבלנה תפילתנו ותערב לפני הקב"ה כעולה וכקורבן במהרה, ותבשר על החזרת השכינה לציון במלוא תפארתה".