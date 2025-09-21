ועדת גרוניס, המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, שמעה היום (ראשון) את הרמטכ"ל, רב אלוף אייל זמיר, את אלוף (במיל') רוני נומה ואת המועמד לתפקיד ראש השב"כ דוד זיני.

הוועדה טרם קיבלה החלטה ומטעמה נמסר כי היא "תגבש את החלטתה שתינתן בימים הקרובים".

גורם המעודכן בעבודת הוועדה אמר כי "אין דרמה סביב מינוי זיני. נדרשים לוועדה ימים נוספים לצורך ניסוח ההחלטה והיא צפויה להתפרסם בימים הקרובים וממילא אין מליאת ממשלה בימים הקרובים - כך שאין דחיפות לפרסום החלטת הוועדה".

ביום חמישי הציג ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, בעדותו בפני הוועדה, עמדה מתונה ומרוככת ביחס למינויו האפשרי של זיני.

בכאן חדשות דווח כי בר אף התייחס במסגרת עדותו לשאלת הערכיות של המועמד ושיבח אותן.

עוד דווח כי למרות מכתבים חריפים שנשלחו אל הוועדה על ידי ראשי שב"כ לשעבר והתנגדויות נוספות שהגיעו בימים האחרונים, הנטייה המרכזית של הוועדה בשלב זה נותרה לטובת אישור מועמדותו של דוד זיני לראשות השב"כ.

היום הסתיימה כהונת ראש השירות הנוכחי ש' שמונה אחרי פרישתו של רונן בר. ש', בן 53, נשוי ואב לשלושה, החל את שירותו בארגון בשנת 1995 כרכז מודיעין במגזר הערבי במרחב ירושלים-יהודה ושומרון.

לפני שבועיים פנה ראש הממשלה בנימין נתניהו לוועדה המייעצת למינויים בכירים בבקשה לאשר את מינויו של זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.

במכתבו לוועדה ציין נתניהו כי לנוכח האתגרים הביטחוניים הקשים יש חשיבות דחופה באיוש התפקיד.

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, קבעה כי אין עילה לפסול את מועמדותו של זיני לתפקיד ראש השב"כ.