מנהיגת המפלגה השמרנית הבריטית, קמי בדנוק, ביקרה בחריפות היום (ראשון) את ההחלטה של ממשלת בריטניה להכיר במדינה פלסטינית, וכינתה את הצעד "אסון".

בדנוק אמרה: "כולנו נתחרט על היום בו התקבלה ההחלטה הזו. מתן פרס לטרור ללא כל תנאי כלשהו שהוטל בפני חמאס. זו מותיר את החטופים נמקים בעזה, ולא עושה דבר לבלום את סבלם של חפים מפשע שנקלעו למלחמה הזו".

השר גדעון סער שוחח הערב עם בדנוק והדגיש את "החומרה המוסרית והשגיאה המדינית שבהחלטת ממשלת בריטניה להכיר במדינה פלסטינית".

בדנוק, שהביעה את התנגדותה להחלטה גם בשיחות פומביות, חזרה על עמדתה בשיחה עם השר סער. הוא הדגיש בפניה כי "ישראל יודעת להבחין בין העם הבריטי לבין ממשלתו".

בבריטניה פורסם סקר לפיו רוב הציבור הבריטי מביע התנגדות חריפה להכרה במדינה פלסטינית ללא תנאים

לפי הסקר שערכה חברת JL Partners, רק 13% מהנשאלים תומכים בהכרה מיידית במדינה פלסטינית ללא כל דרישה מקדימה. בקרב מצביעי מפלגת הלייבור - בראשה עומד סטארמר - שיעור התמיכה אף נמוך יותר, ועומד על 11% בלבד.

עוד עולה מהנתונים כי 51% מהציבור מתנגדים להכרה כל עוד חמאס שולט ברצועת עזה ולא שחרר את החטופים. 40% מהנשאלים סבורים כי הכרה במדינה פלסטינית צריכה להיות מותנית בהסכמה להפסקת אש ובשחרור החטופים.

ג'יימס ג'ונסון, ממייסדי חברת הסקרים, ציין כי מדובר בפער חד בין עמדת הציבור לבין עמדת ראש הממשלה, ואמר, "רק 13% סבורים שבריטניה צריכה להכיר בפלסטין ללא תנאים. בקרב מצביעי הלייבור - הנתון הוא 11% בלבד. העמדה הרווחת היא שהכרה צריכה להיות מותנית בהסכם הפסקת אש ושחרור החטופים".