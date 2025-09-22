נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נשאל אם למרות שישראל וארה"ב אינן משתתפות בוועידת שתי המדינות של צרפת וסעודיה באו"ם, הוא תומך בפתרון דיפלומטי לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

טראמפ השיב: "ארצה לראות פתרון דיפלומטי. יש המון כעס והמון שנאה, וזה כך הרבה שנים, זה לא חדש".

בהמשך הוסיף, "מקווה שנצליח לעשות משהו, אנחנו מטפלים בעזה עכשיו בצורה חזקה, זה בלאגן אמיתי".

בסוף השבוע במסיבת עיתונאים שערך טראמפ עם ראש ממשלת בריטניה הוא הרחיב על המאמצים להשלמת סיום הלחימה בעזה וקרא לשחרור מיידי של כל החטופים.

"אני רוצה שכל החטופים ישוחררו עכשיו. מיד. לא אחד או שניים", אמר טראמפ. בהמשך שיחזר את זוועת האירועים של 7 באוקטובר והדגיש את חשיבות סיום המלחמה. "צריך לזכור את השבעה באוקטובר. אחד הימים האלימים ביותר בהיסטוריה. ראיתי את הסרטונים. אני רוצה שזה ייגמר. אני רוצה שהחטופים ישוחררו".

הנשיא גם הדגיש כי חמאס הציב חטופים כדי לשמש "מגן אנושי" מול התקפות ישראליות. "אני רוצה שהלחימה תיפסק והיא תיפסק. חמאס אמרו שישימו את החטופים כמגן אנושי מול ישראל וזה מזעזע".