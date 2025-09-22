צה"ל הודיע הבוקר (שני) כי בהתאם להערכת מצב רב-זירתית הוחלט על תגבור משמעותי של כוחות לקראת חגי תשרי.

במסגרת ההחלטה, עשרות פלוגות בהכשרות לוחמים מכלל צה"ל יוצבו למשימות הגנה והתקפה בגזרות השונות ברחבי הארץ.

בנוסף, צה"ל תגבר את גזרות הלחימה בכוחות מהאוויר, מהים, מהיבשה ובכלל המערכים, במטרה לשמור על מוכנות מלאה מול כלל האיומים.

צה"ל מסר כי "בהתאם להערכת המצב הרב זירתית, הוחלט על תגבור וכוננות של עשרות פלוגות בהכשרת הלוחמים מכלל צה"ל, למשימות הגנה והתקפה בגזרות השונות במהלך חגי תשרי. צה"ל תגבר את גזרות הלחימה בכוחות באוויר, בים, ביבשה ובכלל המערכים ברחבי הארץ".