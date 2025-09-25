ועדת גרוניס, המייעצת למינויים לתפקידים בכירים, אישרה הערב (חמישי) פה אחד את מינויו של אלוף במיל' דוד זיני לראש שירות הביטחון הכללי.

ההחלטה התקבלה לאחר דיון בעניינו, ותובא לאישור הממשלה בישיבתה הקרובה ביום ראשון. עם אישור הממשלה, ייכנס זיני לתפקידו הרשמי.

במכתב ששלח יו"ר הוועדה, נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, נכתב כי הוועדה בחנה את טוהר המידות במינוי ולא מצאה מניעה לאשר את מועמדותו של זיני.

חוות הדעת של ועדת גרוניס

הוועדה שמעה במהלך דיוניה את ראש הממשלה בנימין נתניהו, את ראש השב"כ היוצא רונן בר וממלא מקומו, וכן את הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר. עוד נבחנו פניות רבות מן הציבור ומאנשי מערכת הביטחון, בהן גם ארבעה מראשי השב"כ לשעבר.

בין הנושאים שעלו נדונה פגישתו של זיני עם ראש הממשלה בבסיס צאלים, שם הוצע לו התפקיד. נטען כי ההליך לא נעשה לפי הנוהג המקובל מול הרמטכ"ל. הוועדה קבעה כי זיני שוחח עם הרמטכ"ל בתוך זמן קצר, וזמיר לא הדיח אותו מתפקידו בצה"ל - דבר המהווה בעיני הוועדה חיזוק לכך שלא נפל פגם בהתנהלותו.

כמו כן, נבחנה טענה הנוגעת לאמירות של בני משפחתו של זיני, ובהן גם אמירות חריפות מצד אביו. הוועדה הדגישה כי אין לייחס אמירות כאלה למועמד עצמו, וציינה שדבריו ומעשיו של זיני מעידים על מחויבות לשלטון החוק.

הוועדה התייחסה גם לדברים שהשמיע האלוף (מיל') רוני נומה, ששירת לצד זיני בצה"ל, והעיד כי מדובר בקצין מוערך ששמר על החוק והפגין התנהלות ממלכתית.

בסיכום הדברים קבעה הוועדה כי לא נמצאה בעיית "טוהר מידות" במינויו של זיני, ולכן אין מניעה שהממשלה תאשר את מינויו לראש השב"כ.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, שוחח עם זיני ובירך אותו לרגל אישורו לתפקיד ראש השב"כ. זמיר אמר כי הוא בטוח שזיני יביא את יכולותיו האישיות, מנהיגותו והניסיון שצבר כמפקד קרבי בצה"ל גם לשירות הבטחון הכללי.

לפי צה"ל, הרמטכ"ל ציין כי שיתוף הפעולה בין הארגונים הוא קריטי לביטחון המדינה וכי צה"ל, והוא באופן אישי, יעמדו מאחוריו ככל שידרש על מנת שיצליח בתפקידו. זיני הודה לרמטכ"ל על כל השנים המשותפות בהן שירת תחת פיקוד הרמטכ"ל ועל הדרך בה הוא מפקד על צה"ל. השניים קבעו להיפגש בקרוב.

השר לביטחון לאומי חבר הכנסת איתמר בן גביר הגיב: "'תִּכְלֶה שָׁנָה וְקִלְלוֹתֶיהָ, תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ' בהצלחה ראש השב"כ הבא".

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, מסר: "דוד זיני, לוחם ומפקד עתיר זכויות, ראוי ביותר לתפקיד החשוב הזה בשעה זאת. אני בטוח כי יבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר, וימשיך להוביל את שב”כ בשמירה על ביטחון ישראל. כולי תקווה שלאחר מסע הדה-לגיטימציה וההכפשה שעבר, הנושא יוסר מסדר היום, יחד עם הנורמה הקלוקלת שנוצרה. מדינת ישראל צריכה לצעוד לעבר עתיד נכון יותר. בהצלחה, דוד! הצלחתך היא הצלחת מדינת ישראל וביטחונה".

השר יצחק וסרלאוף הגיב: "ועדת גרוניס קיבלה החלטה טובה. למרות הקמפיין האגרסיבי, השקרי והמתוזמר נגד דוד זיני, הוא יתמנה לראש השב"כ. לך בכוחך זה".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב: "ברכות לאלוף דוד זיני, ברכות לשב"כ וברכות למדינת ישראל. הגיע זמן תיקון".

שר התקשורת שלמה קרעי בירך: "אני מברך את ראש השב”כ המיועד דוד זיני - מפקד חד, מקצועי וערכי - האדם הנכון בזמן הנכון לבצע ניקוי יסודי של הגוף החשוב הזה. אני מאחל לו הצלחה רבה בעזרת השם בכל פעולותיו, כולל בירור המחדלים שהובילו לאסון הנורא ותיקונם. יחד עם חבריי, אצביע בשבוע הבא על המלצתו של ראש הממשלה למינוי זיני לראש השב"כ, בהתאם לחוק. זהו ניצחון חשוב לדמוקרטיה ולשלטון החוק. צעד אחר צעד נחזיר את בג”צ, פקידי הסף והייעוץ המשפטי לגודלם הטבעי - משלטון המשפטנים לשלטון העם".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "מינויו של האלוף זיני אושר כחוק ואני מאחל לו בהצלחה בתפקידו הקריטי בשמירה על ביטחון אזרחי ישראל. ראש השב"כ אינו עובד של הממשלה, אלא של מדינת ישראל וחלק חשוב מתפקידו הוא להגן על הדמוקרטיה הישראלית. אני מקווה ומאמין שהאלוף זיני יידע כמו קודמיו לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה".

מוקדם יותר השבוע הסתיימה כהונת ראש השירות הנוכחי ש' שמונה אחרי פרישתו של רונן בר. ש', בן 53, נשוי ואב לשלושה, החל את שירותו בארגון בשנת 1995 כרכז מודיעין במגזר הערבי במרחב ירושלים-יהודה ושומרון.

לפני שבועיים פנה ראש הממשלה בנימין נתניהו לוועדה המייעצת למינויים בכירים בבקשה לאשר את מינויו של זיני לתפקיד ראש שירות הביטחון הכללי.

במכתבו לוועדה ציין נתניהו כי לנוכח האתגרים הביטחוניים הקשים יש חשיבות דחופה באיוש התפקיד.

היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב מיארה, קבעה כי אין עילה לפסול את מועמדותו של זיני לתפקיד ראש השב"כ.