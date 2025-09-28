שר החינוך יואב קיש פנה באמצעות עורכי דינו לראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בדרישה להתנצל על דברים שאמר בכנס בכפר סבא.

בנט נשמע בהקלטות שפורסמו באתר 'וואלה' מבקר בחריפות את קיש במהלך הכנס וטוען "אם שר החינוך קורא למנכ"ל שלו, ורוב העיסוק שלו הוא 'תמנה את הפעיל, הליכוד הזה מנתניה, תמנה אותו לתפקיד' - זה מה שקורה בפגישת עבודה שלהם. אבל עכשיו, פי-50, כשזה כל מה שמעסיק את השרים במשרדי החינוך, התחבורה, האנרגיה או הביטחון - אז אתה רוצה שומר סף".

במכתב התראה ששלחו עורכי הדין עמית חדד ונועה מילשטיין נכתב כי מדובר ב"טענה שקרית ודיבתית שנועדה להשפיל ולבזות את השר קיש ולפגוע במשרתו הציבורית".

עוד צוין כי קיש "מעולם לא שוחח עם המנכ"ל שלו על מינויים פוליטיים - לא כעיסוק עיקרי, לא כעיסוק משני ולא בכלל".

עורכי הדין הוסיפו כי במכתב התשובה שנשלח מטעם בנט לא הייתה התמודדות ישירה עם הדברים שהוצגו, אלא ניסיון להסיט את השיח לפרסומים עיתונאיים אחרים שאינם נוגעים לאמירה הספציפית.

לאור הדברים, דרש קיש מבנט לפרסם התנצלות פומבית בנוסח שיוסכם בין הצדדים ברשתות החברתיות ובאתר וואלה בו פורסם נאומו של בנט, וכן לתרום סכום של 15 אלף ש"ח לעמותה הפועלת בתחום החינוך בפריפריה. בנוסף, התבקש בנט להתחייב להימנע מפרסומים דומים בעתיד.

במכתב נכתב כי אם התנאים לא ימולאו בתוך 14 ימים, יפעל קיש להגשת תביעה משפטית בגין הוצאת דיבה.

"נפתול בנט, גדול הנוכלים הפוליטיים, שוב משקר. הפעם הוא חצה קו אדום עם שקרים והכפשות שאין בינם לבין המציאות כל קשר", אמר השר קיש.